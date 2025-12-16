¿Quiénes son los socios catalanes del nuevo negocio de Iñaki Urdangarin?

Iñaki Urdangarin ha hablado extensamente de su nueva vida en la entrevista que ha concedido a Jordi Basté para La 2 Cat. Durante su estancia en prisión, que describió como «un infierno» que le cambió la perspectiva, quiso dar un giro a la situación y comenzó a estudiar para poder reinventarse cuando tuviera la libertad. Y ahora lo ha conseguido con una nueva empresa de coaching que ha podido montar gracias al apoyo de dos socios catalanes, de quienes ahora se conocen más detalles.

Ha sido el medio Vanitatis quien ha averiguado quién está detrás de esta sociedad, quiénes son sus socios en esta nueva aventura. La marca se llama Bevolutive, la cual sostiene gracias a la estrategia de dos nombres con mucha experiencia en el mundo empresarial como son Iñaki Saltor y Núria Sala. Intentan convencer a los posibles clientes con un discurso muy claro: esta sociedad de coach ofrece «experiencia, método y acompañamiento».

La empresa no aparece inscrita como sociedad en el Registro Mercantil, dicen, sino que de momento la han montado como una marca profesional registrada a nombre del exduque de Palma. Se venden como una empresa que puede ayudar a personas que atraviesan «procesos de cambio, caída o redefinición personal» porque Iñaki lo ha experimentado en primera persona y considera que podría ayudar a otras personas.

Iñaki Urdangarin ha confesado, en la última entrevista, que tiene un nuevo negocio con dos catalanes | La 2 Cat

¿Quién está detrás de la nueva empresa del ex de Cristina de Borbón?

Iñaki Saltor ha confiado en el exmarido de Cristina de Borbón tras el gran escándalo de su condena. ¿Quién es y a qué se dedicaba antes? Dicen desde el medio digital que se trata de uno de los empresarios «más reconocidos» del ámbito del talento directivo en Cataluña con más de 20 años de experiencia. Es el socio y fundador de Saltor Talent, una marca especializada en la evaluación de altos directivos y acompañamiento estratégico a líderes empresariales. Siempre ha estado en consultorías internacionales o en la dirección de recursos humanos de grandes grupos empresariales, por lo que se ve. Formado en Francia y con varios másteres, él introduciría «rigor y profundidad» en la empresa de Iñaki como experto en liderazgo.

La otra socia es Núria Sala, como decíamos, una consultora estratégica de comunicación que se ha especializado en marca personal y storytelling. En su caso, es la fundadora de una agencia llamada E2S Creativa, que ha ayudado a empresas, instituciones y proyectos culturales diversos a construir relatos coherentes y creíbles. En esta sociedad con Iñaki Urdangarin, sería la encargada de «definir el posicionamiento y ordenar el discurso».

Dos personas que confían en que, realmente, haya posibles clientes que olviden todo el dinero que llegó a robar Iñaki Urdangarin y una estancia en prisión que demuestra la gravedad de los hechos que cometió.