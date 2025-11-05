Juan Urdangarin ha sido uno de los protagonistas de la prensa rosa esta semana porque, por primera vez, hemos podido poner cara a una de sus parejas. El hijo mayor de Iñaki y Cristina de Borbón había estado rodeado de rumores, históricamente, sobre su orientación sexual porque decían que compartía piso con un chico con quien, según algunas fuentes, mantendría una relación amorosa. Esta versión se había negado desde dentro de la Zarzuela y ahora pierde peso porque los fotógrafos lo han captado, en la calle, besándose y acariciándose con una compañera de trabajo canadiense de origen indio. No debe estar muy contento de que se hayan publicado estas instantáneas con esta chica llamada Sophia Khan, ya que siempre ha sido muy hermético respecto a su vida privada. De hecho, acaba de saberse por qué quiso irse a vivir fuera de España realmente y tiene que ver con este deseo de pasar desapercibido.

El director de la revista Lecturas explica que el joven aristócrata, el más tímido de los cuatro hermanos, tuvo clarísimo desde muy pequeño que no quería aprovechar su apellido para tener repercusión mediática. Tanto es así, que habría decidido que haría lo imposible por mantener una vida discreta y alejada del foco. El primer paso: Irse bien lejos de Madrid para evitar que los paparazzi tuvieran fácil seguir sus movimientos y, por tanto, compartir esta información en los medios de comunicación.

En primer lugar, estuvo estudiando en la escuela internacional de Ginebra. Y, después, pidió a sus padres que lo enviaran a la Universidad de Essex en el Reino Unido para estudiar Relaciones Internacionales y Comercio durante tres años. Ahora mismo, trabaja en una empresa de embarcaciones eléctricas donde habría conocido a su pareja actual hace más de un año. Muy feliz con la vida en Londres, allí disfrutaría de una vida social «envidiable» y bien rodeado «en los círculos de la alta esfera de la ciudad».

Juan Urdangarin tiene nueva pareja y los fotógrafos captan su rostro | Instagram

Juan Urdangarin se fue de España cuando condenaron al padre

Pero volviendo al tema, ¿por qué decidió estudiar en el extranjero y no en una universidad española? Juan Urdangarin se fue de España porque hubo un momento en que a la familia se les insultaba y él era el mayor, así que «se daba cuenta de todo». No quería que la prensa estuviera encima de él por la situación que estaba pasando la familia en aquel momento. Era consciente de que quedarse en España no era la mejor opción por todo lo que tenía que afrontar con el padre condenado por corrupción, así que prefirió «desentenderse de todo y volar a Londres».

Allí reside con un anonimato total, dicen. El chico solo viaja a nuestro país para los eventos familiares y para apoyar a su hermano Pablo durante los partidos más difíciles, de hecho, así que continúa sin muchas ganas de pasar tiempo por aquí.

Con Sophia Khan hay «besos, amor y fotos con la familia de ella» con quienes ya se conocen. «Trabajan en Londres en la misma empresa y no sería de extrañar que acabemos teniendo anuncio de boda pronto», ha comentado el director de la revista. El chico tiene 26 años, así que todavía es joven, pero ya tendría ganas de formalizar las cosas con una chica que lo tiene muy feliz.