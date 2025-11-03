Las fotos de Juan Urdangarin y su pareja que acaban con los rumores

Juan Urdangarin ha sido, históricamente, el más discreto de los cuatro hijos de Cristina de Borbón. De él se han publicado detalles sobre su vida en Londres, sí, pero siempre ha costado que la gente hablara de él o que él diera alguna pequeña pista al respecto. ¿Lo último que se había dicho? Que compartía piso con un chico con quien mantendría una relación sentimental, una información que nunca se confirmó. Pues bien, ahora todos aquellos rumores sobre su orientación sexual quedan atrás porque los paparazzi lo han captado besándose por la calle con una chica.

El mayor de los hermanos tiene pareja, una chica con quien ha encontrado el amor en la capital inglesa. Su vida allí es de lo más normal, ya que comparte piso, va en transporte público e intenta pasar desapercibido. No obstante, los fotógrafos saben quién es y esto ha servido a la revista ¡Hola! para publicar en exclusiva las primeras imágenes del aristócrata con la pareja. El chico, que trabaja en una empresa vinculada a la sostenibilidad y la innovación, sale con esta chica desde hace un poco menos de un año.

La relación está muy consolidada, dicen en la revista, y las fotos lo hacen pensar porque se les ve besarse y abrazarse con complicidad mientras ríen por Chelsea. Los han visto tomar un café en una calle comercial y, después, cenando en un restaurante hindú.

¿Qué se sabe de la nueva pareja de Juan Urdangarin?

Ya se sabe cómo se llama, Sophia Khan, y también que nació en Canadá. Estudiante de la prestigiosa universidad ST Andrews, tiene un máster en desarrollo sostenible y gestión. Ha pasado poco desde que se captaron estas fotos, pero la revista ya ha podido saber que la chica ha vivido en Indonesia para hacer una formación que le ha ayudado a ser instructora de Pilates en su tiempo libre.

Antes, trabajó en la hostelería en Toronto. Y ahora trabaja como team executive de la E1 Series, el campeonato de lanchas eléctricas. Es aquí donde ha conocido a Juan, precisamente, en la empresa donde trabaja él. Compañeros de trabajo y con las mismas pasiones, esta es una historia de amor de hace unos meses que confían en que dure mucho más.

Juan Urdangarin té nova parella i els fotògrafs en capten la cara | Instagram

Les fotos demostren que surten i la relació està consolidada | Instagram

Ahora serán muchos los periodistas que intentarán saber más detalles de esta relación. ¿Conocen las respectivas familias? ¿Qué piensa Cristina de Borbón de la joven? Todos sus hijos tienen pareja, ahora mismo, así que tendrá que sacar unas cuantas sillas el día de Navidad si las invita a todas.