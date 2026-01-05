Juan Carlos de Borbón cerró el año 2025 revolucionando a la familia real española con su libro de memorias. Reconciliación es el título que recoge la historia del Emérito español desde su perspectiva y que firma su biógrafa, la escritora francesa Laurence Debray. El contenido de las memorias no dejó a nadie indiferente, sobre todo en lo que respecta a los familiares directos, entre los que se encuentran unas palabras de lo más hostiles hacia su nuera Letizia y su hijo Felipe.

En todo caso, el inicio de año siempre suponía una fecha especial para Juan Carlos: su cumpleaños. Este 5 de enero cumple 88 años, marcado por esta publicación que pone sobre la mesa cómo es la relación actual con los miembros de su familia y este año la fiesta para celebrar su cumpleaños dista un poco de lo que fue el año pasado. Desde que el marido de Sofía de Grecia se fue a vivir a Abu Dabi, ha manifestado más de una vez su intención de volver a España, pero más allá de las apariciones esporádicas que hace, parece que su cumpleaños continuará celebrándose en los Emiratos Árabes. ¿Qué detalles han ido saliendo a la luz de esta celebración?

¿Cómo será la fiesta de cumpleaños de Juan Carlos de Borbón? | Europa Press

La fiesta de cumpleaños de Juan Carlos: más discreta, familiar y con una invitada inesperada

El 5 de enero marca el día del nacimiento del Borbón emérito español. Cuando aún vivía en España, se organizaban grandes fiestas en la Zarzuela, pero desde que le cerraron la puerta y él abandonó el país, la dinámica ha cambiado un poco. Desde hace años es su círculo más cercano quien se traslada hasta Abu Dabi para pasar el día con él, entre los que se encuentran sus dos hijas Elena y Cristina de Borbón, en una celebración más bien «íntima», señalan desde El Español. Habrá ausencias destacadas -y lógicas teniendo en cuenta cuál es su relación-, como son Felipe, Letizia, las dos hijas Leonor y Sofía, y su esposa.

Tal como avanzó Vanitatis hace unas semanas, las dos hijas mayores de Juan Carlos viajaron hace unos días hacia Abu Dabi para estar con su padre en esta fecha tan especial y como ya han hecho durante un tiempo. Quien tampoco puede faltar es su nieto más mediático y con quien más tiempo está. Froilán vive en el mismo país que su abuelo, donde ha intentado alejarse y rehacerse después de las polémicas por la vida que llevaba en España. Ahora bien, parece que el joven ya está harto de esta vida, tal como recogió el medio digital Vanitatis hace unas semanas. Resulta que coincidieron con él y les hizo unas confesiones en confianza que han terminado saliendo a la luz. Admitió estar «harto» de vivir en Abu Dabi porque se sentía «sin escapatoria». ¿Y sobre la relación con el abuelo? «Nada más lejos de la realidad… Me ve como un nieto, simplemente, y no escucha mis consejos. Ahora bien, tampoco tengo intención de darle ninguno», llegó a decir.

Froilán, harto de vivir en Abu Dabi – Europa Press

Una buena dosis de nietos y la presentación de una nueva pareja

Tendrá una buena dosis de nietos -menos la heredera al trono español y su hermana-, si hacemos caso a las informaciones que comparte el citado medio. Por parte de Elena estarán sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica. En el caso de Cristina, viajarán los cuatro hijos que tuvo con Iñaki, Juan, Pablo, Miguel e Irene. Además, todos habrían viajado con sus respectivas parejas, una novedad en el caso de Juan, de quien hace poco tiempo descubrimos que estaba saliendo con la canadiense Sophia Khan. Han pasado poco más de dos meses desde que su relación salió a la luz, pero parece que el nieto del emérito está preparado para presentarla en esta celebración familiar e íntima, según ha revelado la revista HOLA.

Juan Carlos con sus dos hijas y sus nietos | Europa Press

En definitiva, será una celebración más bien discreta, teniendo en cuenta la gran fiesta que organizó el año pasado rodeado de amigos y miembros de la familia. Sus hijas fueron las organizadoras de la fiesta, que también tuvo un espectáculo con drones, música y pastel e incluso una actuación del grupo Los del Río. De momento, sin embargo, habrá que esperar para saber si este año también invitará a algún reportero o fotógrafo que ilustre esta fiesta y permita descubrir los detalles más jugosos del encuentro.