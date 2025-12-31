Mario Marzo se ha convertido en una figura muy conocida en las redes sociales gracias a los vídeos que comparte sobre el día a día con su esposa y sus dos hijos, además de las críticas y reflexiones musicales que ha hecho durante toda la edición de Operación Triunfo. El actor es conocido también por su papel en la serie Los Protegidos, y a través del humor que tanto lo caracteriza, ha compartido una anécdota muy divertida que lo vincula nada más y nada menos que con Letícia. ¿Qué tienen que ver la esposa de Felipe VI y Mario Marzo? Resulta que durante un acto en Salamanca, el intérprete se encontró cara a cara con la reina española y allí descubrió que ella era una de sus seguidoras en Instagram.

Mario Marzo revela la anécdota más surrealista con Letícia

No es el primer famoso que saca a la luz una conversación surrealista y muy divertida con Letícia. Hace unas semanas la actriz Clara Lago reveló en un pódcast que había coincidido en un bar con la monarca española y la conversación que mantuvieron fue de lo más curiosa. Era el año 2014 y la actriz decidió acercarse para hablar con ella, un momento tierra, trágame en que sintió vergüenza extrema después de que la entonces princesa hiciera un comentario sobre que estaba «delgadita». ¿Y qué dijo ella? «Mira quién fue a hablar, si usted parece una figurita del belén«. Una historia que aún la acompaña y que, en el caso de la conversación de Mario Marzo con Letícia, fue más positiva que esta.

Qué ha explicado Mario Marzo sobre su conversación con Letícia? | Atresmedia

Resulta que el actor estaba en Salamanca en el Teatro Real porque había un concierto. Allí le pidieron si podía conducir una sección del acto de la Fundación Princesa de Girona unas horas antes aprovechando que él también es músico para hablar desde el ámbito de la cultura. «Yo dije que sí y cuando llego me colocan a un lado. De repente entra Letícia, dando la mano a todos los premiados y cuando ella se dirige hacia dentro se gira y me dice: ‘¡Mario!'», ha explicado en el pódcast Un vuelta más. De repente iniciaron una conversación de lo más cordial como si fueran viejos amigos.

¿Cómo descubrió que Letícia sabía tantas cosas sobre su vida?

Después de charlar un rato y preguntarse cómo estaban, Letícia comenzó a interesarse por la vida del protagonista, como si ya supiera cosas de él sin haberlo hablado antes. «Me encanta la relación que tienes con Ana», le dijo ella sobre la esposa del actor con quien ha tenido sus dos hijos gemelos. «Por cierto, no eres tan bajito como pensaba, porque tu esposa es muy alta, ¿verdad?», continuó Letícia. Su esposa mide al menos 1,90 e incluso la monarca fue capaz de decirle los nombres de sus dos hijos, dejando al actor completamente en shock.

«Luca y Leo se llaman tus hijos, ¿no?», se interesó la madre de Elionor y Sofía. Fue en ese momento en que se dio cuenta de que ella sabía muchísimas cosas y que probablemente lo había descubierto porque Mario Marzo comparte muchísimo contenido desde el humor con su familia. «Muestras cómo es tu vida y la paternidad sin enseñar sus caras…», continuó ella. Él quiso saber cómo sabía todas estas cosas y Letícia acabó admitiendo «que lo seguía en Instagram». Desde entonces, el actor ha intentado averiguar quién es Letícia entre todos los seguidores que tiene en las redes sociales. Todo un anécdota muy curiosa y divertida que permite saber qué mira Letícia en su tiempo libre.