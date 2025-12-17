Victoria Federica terminará el 2025 enamorada, otra vez, si hacemos caso a la información que publican hoy las revistas. Poco después de su última ruptura, la hija menor de Jaime de Marichalar y Elena de Borbón vuelve a dar una oportunidad al amor. En los últimos años ha tenido un montón de parejas diferentes, pero esta podría ser la definitiva porque parece que han empezado con muy buen pie. La revista Lecturas los ha atrapado y, además, ha podido poner nombre a su nuevo amor. Se trata de Jorge Navalpotro, un empresario de la noche madrileña muy conocido en esas esferas que la habría cautivado.

Hace un par de meses que salen juntos, tal como les confirman amigos cercanos de ambos. Y aunque aún no es una relación muy formal porque ha pasado poco tiempo, estarían muy enamorados y no se separan ni un momento. Dicen que es un empresario «importante, joven y atractivo» que cuenta con un negocio que funciona muy bien en Madrid. Él es el propietario de la sala La Riviera, una de las más famosas de la capital española, en la cual hacen conciertos y muchas fiestas.

Victoria Federica tiene otro novio | Instagram

¿Quién es Jorge Navalpotro, el empresario que ha enamorado a Victoria Federica?

Las cosas le van muy bien, ya que también tiene una casa en una de las urbanizaciones más lujosas de la ciudad. Allí pasa muchos días con Victoria Federica, de hecho, una finca que han convertido en su nido de amor y de donde prácticamente no salen en las últimas semanas. Si nos fijamos en todo lo que muestra en su Instagram, el joven es amigo de la fiesta y también de los coches deportivos de lujo. Sale mucho a navegar y también en moto de agua, una pasión que comparte con ella porque es habitual que la veamos haciéndolo en Ibiza.

El director de la revista ha hablado con amigos de Victoria Federica que confirman que ha surgido la chispa entre ellos: «Él es su pareja actual, sí, y la invita muy a menudo a su casa hasta el punto de que pasa días enteros allí». Aseguran que la aristócrata está «encantada» y que muy pronto habrá fotos de los dos. Todos coinciden en que es un chico «encantador», «trabajador» y «muy guapo», así que parece que ha acertado en esta ocasión.

Otras fuentes dicen a Vanitatis que aún es pronto para hablar de relación seria: «Es el inicio de una aventura de chicos de veintipocos años, más bien«. Eso sí, coinciden en que ambos están «felices y esperanzados» con esta historia de amor. En sus perfiles de Instagram se comentan con iconos de corazones y de fuego, así que no ocultan que se conocen.