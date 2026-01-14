Victoria Federica tiene nueva pareja y la relación está más que consolidada, por lo que parece. Los paparazzi los han captado por la calle de la mano y el chico también ha compartido las primeras fotos con ella en su perfil de Instagram. De hecho, la cosa es tan seria que Jorge Navalpotro la ha acompañado hasta Abu Dhabi para celebrar en familia el cumpleaños de Juan Carlos de Borbón. También los han visto visitando el Museo del Louvre de Abu Dhabi, donde acudieron con Elena y Cristina de Borbón en una escapada cultural.

El madrileño, que es un empresario dedicado al ocio nocturno, sale con ella desde finales del año pasado y ha sido ahora cuando le ha presentado a su abuelo. La revista Semana ha compartido la fotografía de ellos dos abrazados y dan información sobre la familia del chico. ¿De dónde ha salido? ¿También forma parte de una familia adinerada? Pues efectivamente, teniendo en cuenta que es hijo de Amparo Simón que es la propietaria de una sala muy conocida y exitosa de Madrid.

El nuevo novio de Victoria Federica vive en un chalet increíble en una urbanización bastante cara a las afueras de Madrid, otra señal de que las cosas le van muy bien. También se sabe que ha sido deportista y que ha jugado en diferentes equipos de baloncesto, lo que no sorprende mucho porque el chico mide casi dos metros así que tiene planta.

Primera foto de Victoria Federica con el nuevo novio | Semana

Jorge Navalpotro publica las primeras fotos con Victoria Federica

En su perfil de Instagram, Jorge presume de los coches de lujo que se ha comprado y las motos de agua que utiliza con mucha frecuencia. Trabaja en el negocio familiar y se le ve muy feliz, ya que lo promociona siempre que puede. Ahora que también triunfa en su vida sentimental de la mano de la aristócrata, parece que la vida le sonríe del todo.

Las fotos de la nueva pareja de Victoria Federica | Instagram

La pareja está muy consolidada | Instagram

La pareja publica fotografías frente a los fuegos artificiales | Instagram

Como decíamos, ambos acudieron a la fiesta de cumpleaños de Juan Carlos. Los convocó en la casa que tiene en la isla de Nurai, en una celebración con un perfil más bajo que el año pasado cuando organizó un espectáculo de drones, un espectáculo de flamenco y una gran cena. En esta ocasión, solo ha reunido a parte de la familia en una celebración más discreta a la que acudieron las hijas, los nietos y sus parejas sentimentales.