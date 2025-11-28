¿Cuánto dinero gana Victoria Federica? Sueldo astronómico a fin de mes

Victoria Federica ha vivido envuelta en expectación mediática desde que nació, ya que el destino quiso que fuera la hija pequeña de dos aristócratas de primer nivel como son Jaime de Marichalar y Elena de Borbón. Pertenecer a la familia real española tiene sus ventajas, por supuesto, sobre todo si hablamos en términos económicos.

Pues ella, no contenta con esta vida acomodada, ha querido más dinero y se ha hecho influencer. La vemos promocionar diversas marcas de ropa, complementos y cosmética en Instagram, de la misma manera que también la invitan a un montón de fiestas con frecuencia. ¿La última fuente de ingresos? La televisión, ahora que ha dado el paso de convertirse en concursante de El Desafio de Antena 3.

¿Cuánto dinero puede llegar a ganar por todo esto? La experta en realeza, la periodista Pilar Eyre, ha estado investigando sobre el tema y ha dado detalles muy concretos en Lecturas. El titular es potente, ya que asegura que Victoria Federica es la creadora de contenido que más cobra de toda España.

Las cifras astronómicas que gana Victoria Federica como influencer

La nieta de Juan Carlos de Borbón y Sofía puede llegar a cobrar una cantidad exageradísima a finales de mes. Si la información de Pilar Eyre es correcta, por cada story que publica Victoria Federica en Instagram estaría cobrando 4.000 €. Además, cada vez que posa en el photocall de algún acto le tienen que pagar 3.000 € solo por su presencia.

Cuando la hicieron imagen del cartel de Las Ventas en la feria taurina de Madrid, cobró 50.000 € extras. Y, más allá de eso, hay que sumar los 20.000 € que ganaba por cada programa de El Desafío… En total, una cifra escandalosa: “Esta chica puede sacarse un sueldo de entre 30.000 € y 40.000 € cada mes tranquilamente”.

¿Qué opinan los expertos en imagen y marca personal sobre Victoria Federica?

Si queda clara una cosa es que la hermana de Froilán realmente ha sabido hacerse un lugar en este mundo. Su apellido la ayuda a generar interés y ella, muy lista, no se ha quedado en casa escondida sino que ha salido a aprovecharlo y llenar los bolsillos. El experto en imagen y marca personal, Pau Sabaté, asegura que detrás de esta chica hay una capacidad de superación “increíble” pero también “inseguridades”.

En El Desafío descubrimos su vena más humana, cuando mostraba lágrimas de frustración en las pruebas en las que no tenía destreza: “Allí dejó claro que no quería cumplir un protocolo, sino enfrentarse a sus límites. Es una mujer que tiene un apellido ilustre, pero que tiene los mismos miedos y aspiraciones que cualquier otra persona”, cree haber visto de su actitud durante la experiencia televisiva.

Victoria Federica va mostrar-se més natural que mai a El Desafío | Antena 3

Varios expertos consideran que convertirse en concursante de un programa la ha ayudado a mejorar su imagen pública, ya que se la ha mostrado más natural y accesible cuando esta no es una actitud habitual en los miembros de las familias reales.