Entrevista bomba de Juan Carlos: “Espero que los españoles me perdonen”

Juan Carlos de Borbón no quiere seguir callado desde su palacio dorado en Abu Dabi. Después de la publicación de sus controvertidas memorias, el rey emérito ha concedido una entrevista bomba a la televisión francesa que ha dejado a todos boquiabiertos. Todos los detalles han sido muy pensados, desde la elección del programa -uno de los más prestigiosos del país- hasta su conjunto estilístico: sin corbata, un traje relativamente informal y mocasines. Ha recibido al periodista en uno de los salones de su casa, se ha mostrado sumamente calmado y lo ha deleitado con un muy buen francés.

Si en las memorias se muestra completamente punzante, aquí ha rebajado claramente el tono. Más conciliador, sí, pero dejando claro que no se arrepiente de nada: «Intento no tener ningún arrepentimiento. Eso sí, he cometido errores como todos los hombres lo hacen. Todos cometen errores. Yo ahora estoy tranquilo porque todo está arreglado y todo ha terminado«. El presentador se ha interesado sobre esos «errores» que dice haber cometido. ¿Qué cree que ha sido más grave, haber aceptado dinero o haber engañado a su esposa? «¿Lo peor? Creo que en España el dinero es más importante, pero todo es malo«.

Ha sido entonces cuando ha soltado la frase más destacable de la entrevista: «Yo he servido a España y a los españoles… y, a veces, no presté suficiente atención a mi familia. Yo espero que me perdonen y que el pueblo español comprenda lo que hice. Ahora, tendría más cuidado evidentemente«.

Juan Carlos de Borbón vuelve a criticar al hijo en una entrevista en televisión

Si ha escrito este libro con su verdad, dice, es porque está «harto» de leer mentiras sobre su vida: «Al final, la única constitución que hay en Europa con un nombre propio es la española porque se llama la Constitución del Rey Juan Carlos. Esto es realmente emocionante», ha llegado a decir. De la misma manera, ha recordado los años en que Francisco Franco confió en él. Ha dicho no estar de acuerdo con sus ideas, pero ser consciente de que debía obedecer con el objetivo de instaurar la democracia cuando tocara: «Me sentí una pelota de ping-pong entre mi padre y Franco. Lo veía normal, en ese momento, yo solo tenía 14 años. Después hice el servicio militar y todo cambió«.

Siempre se había dicho que estaba loco por volver a vivir en España, pero aquí lo ha negado: «De momento, estoy muy bien aquí. No sé si dentro de unos meses, el año que viene o más adelante acabaré regresando. Dependerá de la situación y el momento».

El rei Joan Carles es defensa en una entrevista a la televisió francesa | France TV

¿Y sobre su familia, qué más ha dicho? Porque en las memorias deja realmente mal a su hijo Felipe y a su nuera, Letizia. Ahora, vuelve a dejar claro que no le gusta que lo tengan apartado: «Como padre, me gustaría verlo más y verlo con sus hijas. Como rey, creo que está pasando por un momento difícil y que necesita apoyo. A mí me gustaría verlo más a menudo. La relación entre nosotros puede ser de una manera o de otra, pero es muy buena«, ha terminado diciendo sin que nadie lo crea. Ahora todo el mundo está hablando de él, claro, así que objetivo cumplido.