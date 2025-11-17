Las broncas a gritos de Juan Carlos y Sofía: «‘Jódete’ era lo más suave»

Pilar Eyre ha acudido como invitada al Col·lapse más exitoso -y también controvertido- por la polémica comparativa que han hecho de Juan Carlos y Jordi Pujol. Ella tenía que limitarse a hacer un repaso a su vida y, sobre todo, analizar qué hay detrás de la publicación de las memorias del rey emérito. Ha hecho gracia, por ejemplo, que suelte el rumor que la rodea con la escritora francesa que ha escrito este libro. ¿Tiene o ha tenido una aventura Laurence Debary con Juan Carlos? Muchos se preguntan cómo ha logrado que él se abra en canal con ella de esta manera y que le permita escribir esta historia sobre él.

Los más malpensados, al ver que es una chica bastante más joven y atractiva, han dado por hecho que había pasado algo entre ellos. La francesa está casada con un político bastante reconocido del país galo, quien no ha confirmado ni desmentido que realmente su esposa haya tenido un affaire con el antiguo monarca. Si es cierto o no, queda en el imaginario colectivo.

Pilar Eyre analiza las memorias de Juan Carlos de Borbón en TV3

Una de las más criticadas en este libro es Letizia, a quien su suegro deja totalmente verde. La llega a tratar con mucho desprecio, de hecho, una distancia que Pilar Eyre cree que puede irle de maravilla a la actual reina para alejarse de la mala fama del emérito: «En este libro, él la acusa directamente de ser la causante de romper la familia. ¡Pero los Borbones siempre han sido una familia desestructurada y con broncas a gritos! Han tenido a las hijas totalmente desatendidas, por ejemplo, así que ahora culparla a ella de no haberlos unido… esta familia siempre ha estado destruida desde que nació Felipe de Borbón«.

Pilar Eyre recuerda algunos de los momentos más tensos de Juan Carlos y Sofía en público | TV3

Otra cosa que la cronista no entiende es por qué Juan Carlos hace un canto de amor a su esposa, Sofía, en estas memorias: «¡Pero si hace 40 años que le pone los cuernos de una manera desmesurada y pública! A mí me daría vergüenza hacer eso, la verdad, y me parece un ejercicio de cinismo impresionante porque aún ahora el rey no ha abdicado de sus cosas. Un amigo suyo me dijo el otro día, de hecho, que el rey ha podido abdicar de rey, pero no de todo lo demás en cuanto a su vida íntima».

Juan Carlos llega a lamentar que su esposa no lo haya visitado nunca en Abu Dabi cuando él no se interesa por ella nunca cuando viaja a España: «Cuando Juan Carlos vivía en Madrid no se veía nunca con ella, ya, de hecho solo se veían cada cuatro meses y hablaban a través de sus secretarias siempre en inglés. Bueno, más que hablar… se insultaban, más bien«.

Pilar Eyre explica la bronca más fuerte que ha visto de Juan Carlos y Sofía

En esta entrevista en TV3, Pilar Eyre ha sacado a la luz la fuerte bronca que vio de los reyes eméritos hace unos años. Se encontraban en Santiago cuando, de repente, los vio discutir de una manera muy exagerada mientras subían las escaleras de la catedral. Llegaron a decirse de todo, asegura, y explica por qué: «Siempre que iban juntos, Sofía quería dejarlo como un pobre hombre cuando lo agarraba y decía que tuviera cuidado que podía caer. Eso a él le molestaba… Mira qué bien estoy yo y tú como un cojo, parecía que le decía«.

Aquel día en la catedral, Sofía fue a agarrarlo del brazo para hacer ver que lo ayudaba como si fuera un anciano y él habría reaccionado de muy malas maneras: «Juan Carlos soltó palabras muy ofensivas. Yo estaba en un programa de las tardes y contratamos un lector de labios para saber exactamente qué le había dicho. ¿Qué se decían en la intimidad? No pudimos ofrecerlo en antena, solo te digo esto, porque la palabra más suave que se dijeron el uno al otro era jódete y cosas muy graves«.

Jordi González entrevista a Pilar Eyre en Col·lapse | TV3

¿Letizia y Felipe llegarán a celebrar su 50º aniversario de casados?

En otro punto de esta conversación con Jordi González, Pilar Eyre ha querido decir si realmente cree que Felipe y Letizia están enamorados. En un primer momento, la periodista tenía claro que no llegarían a cumplir 50 años de casados «de ninguna manera». Siempre se ha dicho que la actual reina dejó claro a su esposo que ella no soportaría que le pusiera los cuernos como había hecho su suegra, ante lo que él le habría dicho que él no era como su padre: «Creo que son un buen equipo, pero están reproduciendo exactamente el mismo matrimonio que Juan Carlos y Sofía. Están juntos para los actos oficiales, tienen muestras de complicidad, cuidan a sus hijas… pero no sabemos absolutamente nada de lo que hacen en su tiempo libre».

Pilar Eyre lamenta que no tengamos ni idea de qué hacen el fin de semana o quiénes son sus amigos: «Ellos están solos en la Zarzuela y no sabemos nada sobre su vida como matrimonio». De hecho, a veces se filtra alguna fotografía del rey español en un restaurante con los amigos. Pero nunca los ven salir juntos: «¿Qué hace con Letizia? Nunca los ven a ellos dos solos, solo a Felipe por su cuenta. Funcionan como equipo, pero me resulta muy difícil pensar que también funcionan como pareja. Siempre pensaba que se separarían cuando las niñas fueran mayores de edad, pero ahora tal como están podrían durar toda la vida».