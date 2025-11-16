El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se encuentra hospitalizado por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. La información la adelantó Catalunya Ràdio y El Món ha podido confirmarlo a partir de fuentes cercanas al expresidente. Por ahora, las fuentes consultadas explican que se trata de una infección pulmonar de carácter leve, y Pujol está estable y se le está tratando con antibiótico. El ingreso hospitalario se produjo este sábado por la tarde y se prevé que se alargue entre cuatro o cinco días.

El ingreso hospitalario del expresidente llega cuando el próximo 24 de noviembre debe comenzar el juicio contra él y su familia en la Audiencia Nacional, donde están fijadas 55 sesiones a lo largo de seis meses. Un médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC) ya realizó una revisión médica a Pujol, de 85 años, para determinar si su estado de salud le permite quedar exento de ir personalmente a Madrid para enfrentar el juicio, que terminará en mayo. La defensa de Pujol, por su parte, alega que su estado de salud no aconseja hacer el viaje. De hecho, Pujol estuvo hospitalizado en el año 2021 por una arritmia cardíaca y en 2022 por un ictus, y tiene una discapacidad física reconocida del 75% por sus problemas de movilidad.

Así, el tribunal deberá decidir si el estado de salud del expresidente es lo suficientemente delicado para eximirlo de hacer el viaje a Madrid y permitirle declarar por videoconferencia desde Barcelona. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Oriol Pujol afirmó que su padre quiere ir a juicio, pero desde Barcelona. «El cuerpo no le aguanta, puede ser bastante mortal como expresión, pero además un poco literal», defendió el exdirigente de Convergència, quien también afirmó que se encuentra «muy tranquilo» y plenamente convencido de que «no habrá ninguna prisión».

Jordi Pujol y Oriol Pujol, el día de la toma de posesión de Salvador Illa/ Alberto Paredes / Europa Press

Peticiones de prisión para Pujol y sus hijos

El expresidente y sus hijos, además de multas millonarias, tendrán que enfrentar peticiones de condena de prisión por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El ministerio fiscal pide 9 años de prisión para el expresidente, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de prisión que pide para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. En el caso de la Abogacía del Estado, su escrito de acusación no se dirige contra el expresidente, pero sí que pide para el primogénito 25 años de prisión y una fianza de 7,7 millones de euros. Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.