El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará a partir de la semana que viene a los miembros de la familia Pujol Ferrusola ha decidido resolver a última hora si el presidente Pujol puede o no comparecer personalmente en la vista oral que debe juzgarlo. Los magistrados de la sección segunda de la Sala Penal han acordado, mediante una providencia, que el próximo lunes, antes del inicio de la vista, comparezca por videoconferencia el presidente Pujol, además de los médicos forenses que han emitido el informe sobre su estado de salud y las partes personadas en este procedimiento. Será una vista previa para decidir si puede o no seguir el juicio a distancia o, incluso, si tiene suficiente capacidad para ser consciente de la imputación. El presidente Pujol está ingresado debido a una neumonía desde el pasado sábado.

Más información muy pronto