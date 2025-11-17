El tribunal de l’Audiència Nacional que jutjarà a partir de la setmana que ve els membres de la família Pujol Ferrusola ha decidit resoldre a darrera hora si el president Pujol pot o no comparèixer personalment a la vista oral que l’ha de jutjar. Els magistrats de la secció primera de la Sala Penal han acordat, per una providència, que dilluns que ve, abans de l’inici de la vista, comparegui per videoconferència el president Pujol, a més dels metges forenses que han emès l’informe sobre el seu estat de salut i les parts personades en aquest procediment. Serà una vista prèvia per decidir si pot o no seguir el judici a distància o, fins i tot, si té prou capacitat per ser conscient de la imputació. El president Pujol està ingressat a causa d’una pneumònia des de dissabte passat.
