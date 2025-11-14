Un forense visita Pujol a dies de començar el judici a l’Audiència Nacional

Finalment, després de les peticions per part de la defensa així com dels dos informes mèdics sobre el seu estat de salut, un metge forense adscrit al partit judicial de Barcelona ha fet la revisió mèdica a l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 anys. Una revisió ordenada pel tribunal de l’Audiència Nacional que l’ha de jutjar, en una llarga vista oral que, en principi, s’ha de començar a celebrar el pròxim 24 de novembre.
L’objectiu de la revisió és examinar si el seu estat de salut li permet quedar exempt d’anar personalment a Madrid a la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares, a Madrid. Amb els informes presentats, serà el tribunal qui decideixi si l’estat de salut del president és prou delicat per a evitar que s’hagi de desplaçar a Madrid. De fet, la defensa proposa declarar per videoconferència. Al capdavall, les primeres jornades de la vista oral serviran per exposar les qüestions prèvies al Tribunal, una de les quals implica remetre el cas als jutjats de Barcelona per manca de competència objectiva de l’Audiència Nacional atès el relat de les acusacions.
Un quadre patològic complex
En els informes presentats, els metges asseguren que pateix una “severa alteració de la memòria verbal que el porta a confondre fets i persones”. És a dir, un “deteriorament cognitiu greu” que la defensa reclama que analitzi el metge forense. En síntesi, el tribunal, seguint la petició de la defensa, també vol assegurar-se que Pujol entén els termes de l’acusació per la qual està processat. A més, Pujol té reconegut un 75% de grau de discapacitat, això és, un gran de “gran dependència per a les activitats bàsiques” i una mobilitat molt reduïda. Els metges també van subratllar les patologies òssies i funcionals que pateix que responen a la seva edat.