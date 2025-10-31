En ple debat sobre la competència de l’Audiència Nacional per poder jutjar la família Pujol Ferrusola, el tribunal ha ordenat, abans de res avaluar l’estat de salut del president Jordi Pujol. L’objectiu és valorar si pot participar en el judici contra ell i la seva família que comença el 24 de novembre a la seu del Tribunal a San Fernando de Henares, a Madrid.
La sala ha dictat una providència amb la decisió després que la defensa de l’expresident, que té ara 95 anys, aportés dos informes i demanés justament que el visités un forense per avaluar el seu estat de salut. El fet que el judici duri setmanes i es faci a Madrid i el delicat estat de salut de l’expresident van esperonar als lletrats de la defensa a intentar que el president no hagi de viatjar i pugui fer la seva declaració des de Barcelona.
Una llarga instrucció
El judici que havia de començar el 8 de novembre ja s’ha posposat pel 24 de novembre, però ara caldrà decidir sobre qüestions prèvies com ara si el cas ha de ser jutjat a l’Audiència Nacional o bé als tribunals ordinaris de Barcelona. La família Pujol s’enfronta a acusacions d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la hisenda pública i frustració de l’execució. La fiscalia sol·licita 9 anys de presó per a Jordi Pujol, i penes que van dels 8 als 29 anys per als seus fills i Mercè Gironès, exparella de Jordi Pujol Ferrusola.
La vista oral arriba després d’una llarguíssima instrucció que va tancar el titular dl Jutjat d’Instrucció número cinc de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, després d’arxivar diverses peces separades com la famosa peça dels “tres mil milions dels Pujol”. El cas es remunta a l’any 2014 amb una duplicitat d’investigacions esperonades per la policia patriòtica a través de denúncies preparades com la de l’exparella sentimental de Jordi Pujol Ferrusola.