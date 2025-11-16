L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol es troba ingressat per una pneumònia a la Clínica Sagrada Família de Barcelona. La informació l’ha avançat Catalunya Ràdio i El Món ho ha pogut confirmar a partir de fonts properes a l’expresident. A hores d’ara, les fonts consultades expliquen que es tracta d’una infecció pulmonar de caràcter lleu, i Pujol està estable i se l’està tractant amb antibiòtic. L’ingrés hospitalari es va produir aquest dissabte a la tarda i es preveu que s’allargui entre quatre o cinc dies.
L’ingrés hospitalari de l’expresident arriba quan el pròxim 24 de novembre ha de començar el judici contra ell i la seva família a l’Audiència Nacional, on estan fixades 55 sessions al llarg de sis mesos. Un metge forense de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) ja va fer una revisió mèdica a Pujol, de 85 anys, per determinar si el seu estat de salut li permet quedar exempt d’anar personalment a Madrid per encarar el judici, que acabarà al maig. La defensa de Pujol, per la seva banda, al·lega que el seu estat de salut no aconsella fer el viatge. De fet, Pujol va estar ingressat l’any 2021 per una arrítmia cardíaca i el 2022 per un ictus, i té una discapacitat física reconeguda del 75% pels seus problemes de mobilitat.
Així, el tribunal haurà de decidir si l’estat de salut de l’expresident és prou delicat per a eximir-lo de fer el viatge a Madrid i permetre-li declarar per videoconferència des de Barcelona. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Oriol Pujol va afirmar que el seu pare vol anar a judici, però des de Barcelona. “El cos no li aguanta, pot ser bastant mortal com a expressió, però a més a més una mica literal”, va defensar l’exdirigent de Convergència, que també va afirmar que es troba “molt tranquil” i plenament convençut que “no hi haurà cap presó”.
Peticions de presó per a Pujol i els seus fills
L’expresident i els seus fills, a banda de multes milionàries, hauran de fer front a peticions de condemna de presó per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat. El ministeri fiscal demana 9 anys de presó per a l’expresident, mentre que per als seus set fills sol·licita penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó que demana per al seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola. En el cas de l’Advocacia de l’Estat, el seu escrit d’acusació no s’adreça contra l’expresident, però sí que demana per al primogènit 25 anys de presó i una fiança de 7,7 milions d’euros. Estan acusats de delictes d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, delictes contra la Hisenda Pública i frustració de l’execució.