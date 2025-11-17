“Entenem que el senyor Jordi Pujol Soley no està en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient”. Aquesta és la contundent afirmació dels dos metges forenses que han visitat el president Pujol a petició de la secció Primera de l’Audiència Nacional per avaluar el seu estat de salut de cara al judici que ha de començar el pròxim dilluns 24 de novembre, contra l’expresident i la seva família.
A l’escrit, de cinc pàgines i al qual ha tingut accés El Món, els forenses de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, Àngel Cuquerella i Xavier Pérez, determinen que el president Pujol no està en condicions ni físiques ni mentals com per afrontar una vista oral. De fet, diagnostiquen alzheimer i asseguren que pateix “deteriorament cognitiu moderat, i aquest és irreversible, progressiu, evolutiu i sense tractament eficaç”. Els dos metges han presentat una avaluació física i psicopatològica així com una anàlisi psicomètrica. Comptat i debatut, els forenses entenen que Pujol no és conscient ni té prou capacitat per entendre l’abast del judici i opinen que pot ser inimputable.
El tribunal vol avaluar
Tot i això, la secció primera de l’Audiència Nacional no vol evitar la imatge del president Pujol donant explicacions davant un tribunal. Així ha pres una decisió, com a mínim, estranya. En concret, ha citat els dos forenses i al president Pujol a una videoconferència amb el forense de l’Audiència Nacional, Juan Miguel Monje. Segons la providència dels togats, l’objectiu de la compareixença, just abans d’iniciar la vista oral que ha d’encetar el judici, és que el “Tribunal farà un examen personal de l’acusat”.
La situació ha arribat després de setmanes que la defensa de Pujol esperés la resposta a les seves peticions d’avaluació del president Pujol, tot presentant dos informes mèdics sobre el seu estat físic i psíquic. No va ser fins a la setmana passada que l’Audiència Nacional va decidir que els forenses li fessin l’avaluació mèdica. En definitiva, la família i la defensa només demanava que el Tribunal tingués present que per raons mèdiques no podia assistir personalment a la sala de vistes, però els mateixos forenses han anat més enllà determinant que no pot seure a la banqueta dels acusats. De fet, el president Pujol va ingressar dissabte a l’Hospital per una pneumònia on encara roman, tot i que està estabilitzat.