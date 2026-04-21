L’Audiència Nacional vol anar per feina. El tribunal que jutja la família Pujol Ferrusola ha emès una providència amb què cita el president Jordi Pujol i Soley a declarar el pròxim dilluns 27 d’abril. L’hora de la convocatòria és, personalment, a dos quarts de deu del matí, per ser reconegut per un metge forense. La declaració, però, el tribunal que presideix José Ricardo de Prada, l’ha programa sinó hi ha contraordre mèdica, per a les deu del matí.
La providència, de només mig foli, ordena iniciar les declaracions de tots els acusats. De fet, divendres 25 d’abril s’acaben les proves pericials i, per tant, s’entra en la recta final de la vista oral amb les declaracions dels acusats després de les desenes de testimonis que han passat per l’estrada. La resolució preveu començar les declaracions amb l’expresident, qui recorda haurà de comparèixer “personalment” davant del Tribunal a dos quarts de deu del matí, a “efectes de ser reconegut pel metge forense”.
En aquest sentit, també li recorda que pot aportar els documents que “estimi pertinents als efectes de la seva valoració mèdica”. Per això, un cop s’hagi fet la valoració, es pugui reiniciar la vista a les deu del matí. De fet, la mateixa diligència cita el metge forense de l’Audiència Nacional per a la “pràctica del reconeixement, tot indicant que serà necessària la seva presència durant tot el temps el temps que duri la declaració de Jordi Pujol i Soley”. La mateixa resolució també demana la intérpret de català pel mateix 27, el 28 i el 29 d’abril.
Segona vegada
De fet, el primer dia de la vista oral, el passat 24 de novembre, Pujol va comparèixer, aquesta vegada telemàticament i després que els metges forenses de Barcelona reconeguessin que l’expresident no tenia les condicions per afrontar un judici en el qual el ministeri fiscal li demana fins a 9 anys de presó. Un diagnòstic compartit pels metges de l’Audiència Nacional. En canvi, el tribunal va decidir no fer cas dels metges forenses i no deixar fora el president Pujol del judici per diversos delictes i el va obligar a continuar en el procés. Això sí, encara que fos des de casa.
En aquell moment, el tribunal va deixar per més endavant sospesar si estava o no en condicions d’afrontar el judici i va decidir mantenir-lo en condició d’acusat. En sel seu moment, dos comunicats mèdics alertaven al tribunal que Jordi Pujol no estava en condicions físiques ni mentals de ser jutjat, amb tot un seguit de patologies indicadores d’Alzehimer i l’edat, 95 anys, que agreuja encara més el seu estat de salut. Un fet que no presenta millora amb el pas del temps, ans al contrari. Pujol però va replicar que no estava “en forma” però que estava “a disposició del tribunal”.