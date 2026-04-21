La UE ignora Sánchez i manté l’acord d’associació amb Israel
Alberto Prieto
21/04/2026 18:55

La iniciativa del president espanyol, Pedro Sánchez, perquè la UE suspengui l’acord d’associació amb Israel no ha arribat a bon port. Els ministres d’Exteriors dels 27, reunits a Luxemburg aquest dimarts, han frenat la proposició, amb els vots contraris d’Alemanya i Itàlia, dos dels principals aliats de Tel Aviv al continient. El ministre espanyol d’Exteriors, José Manuel Albares, ha comptat amb el suport d’Irlanda i Eslovènia. L’aliança, però, no ha estat prou forta per garantir un resultat favorable als interessos de la Moncloa. Una mesura d’aquest abast, cal recordar, exigeix que els proponents comptin amb una majoria qualificada d’estats membres, que es concreta en un 55% dels països de la UE i un 65% de la població del bloc representada. L’oposició alemanya i italiana, doncs, fa pràcticament impossible que tiri endavant.

Els representants dels governs de Friedrich Merz i Giorgia Meloni a la trobada, Johann Wadephul i Antonio Tajani, s’han mostrat més que reticents a qualsevol conversa que tingui a veure amb un càstic institucional a l’executiu de Benjamin Netanyahu. Per a Tajano, “bloquejar el pacte comercial amb Israel no és una mesura útil” per a la UE. Wadephul ha anat més lluny, i ha titllat d'”inapropiada” la proposta espanyola. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha reconegut que les diferències entre les postures són, ara per ara, complicades de reconciliar. “Caldrà un canvi de la majoria perquè es puguin aprovar mesures”, ha assegurat Kallas, que també ha insistit que “les discussions continuaran” més endavant.

L’Alta Representant per a Afers Exteriors de la UE, Kaja Kallas, en una roda de premsa / ACN

Albares, disposat a explorar alternatives

Davant la frenada a la proposta espanyola, el ministre Albares ha alertat que en la resposta a les múltiples agressions que està portant a terme Israel a l’Orient Mitjà hi va la “credibilitat de la UE”. En aquest sentit, ha instat la resta de titulars d’Exteriors a “enviar un senyal contundent” en forma de sancions o trencament de relacions. Segons Albares, la situació per a les víctimes de Tel Aviv “no ha vet més que empitjorar” en els darrers mesos. “Israel no ha fet més que expandir l’espiral de violència i guerra”, ha denunciat. En aquest sentit, considera que “és el moment d’assegurar que no podem mantenir una relació com la que hem tingut fins ara” amb l’executiu de Netanyahu.

Més notícies
Notícia: El conseller de Política Lingüística qualifica de &#8220;fet involuntari&#8221; les postals de Nadal d&#8217;Illa en castellà
Comparteix
Vila carrega contra el que considera una "mala praxi" de les presidentes del grup parlamentari de Junts i la CUP, que van esbombar la felicitació impresa en castellà que van rebre del president
Entrevista: Albert Sánchez Piñol: &#8220;Hauríem d&#8217;haver desbordat la capitania de Puigdemont i Junqueras&#8221;
Comparteix
Entrevista a l'escriptor arran de la publicació de la seva darrera novel·la 'Després del naufragi', que fa una faula sobre el Procés a partir del final de 'Moby Dick'
Notícia: L&#8217;Audiència Nacional cita a declarar Jordi Pujol el 27 d&#8217;abril
Comparteix
La citació és a 2/4 de deu del matí per passar visita forense
Notícia: Ucraïna no retirarà les tropes del Donbàs i titlla els EUA d&#8217;irrespectuosos
Comparteix
L'exèrcit rus ha anunciat que ha pres el control de 1700 quilòmetres quadrats a Ucraïna

