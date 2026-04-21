La iniciativa del president espanyol, Pedro Sánchez, perquè la UE suspengui l’acord d’associació amb Israel no ha arribat a bon port. Els ministres d’Exteriors dels 27, reunits a Luxemburg aquest dimarts, han frenat la proposició, amb els vots contraris d’Alemanya i Itàlia, dos dels principals aliats de Tel Aviv al continient. El ministre espanyol d’Exteriors, José Manuel Albares, ha comptat amb el suport d’Irlanda i Eslovènia. L’aliança, però, no ha estat prou forta per garantir un resultat favorable als interessos de la Moncloa. Una mesura d’aquest abast, cal recordar, exigeix que els proponents comptin amb una majoria qualificada d’estats membres, que es concreta en un 55% dels països de la UE i un 65% de la població del bloc representada. L’oposició alemanya i italiana, doncs, fa pràcticament impossible que tiri endavant.
Els representants dels governs de Friedrich Merz i Giorgia Meloni a la trobada, Johann Wadephul i Antonio Tajani, s’han mostrat més que reticents a qualsevol conversa que tingui a veure amb un càstic institucional a l’executiu de Benjamin Netanyahu. Per a Tajano, “bloquejar el pacte comercial amb Israel no és una mesura útil” per a la UE. Wadephul ha anat més lluny, i ha titllat d'”inapropiada” la proposta espanyola. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha reconegut que les diferències entre les postures són, ara per ara, complicades de reconciliar. “Caldrà un canvi de la majoria perquè es puguin aprovar mesures”, ha assegurat Kallas, que també ha insistit que “les discussions continuaran” més endavant.
Albares, disposat a explorar alternatives
Davant la frenada a la proposta espanyola, el ministre Albares ha alertat que en la resposta a les múltiples agressions que està portant a terme Israel a l’Orient Mitjà hi va la “credibilitat de la UE”. En aquest sentit, ha instat la resta de titulars d’Exteriors a “enviar un senyal contundent” en forma de sancions o trencament de relacions. Segons Albares, la situació per a les víctimes de Tel Aviv “no ha vet més que empitjorar” en els darrers mesos. “Israel no ha fet més que expandir l’espiral de violència i guerra”, ha denunciat. En aquest sentit, considera que “és el moment d’assegurar que no podem mantenir una relació com la que hem tingut fins ara” amb l’executiu de Netanyahu.