El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha justificat les felicitacions de Nadal en castellà que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va enviar a les presidentes dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i la CUP, Mònica Sales i Pilar Castillejo, fet que les dues diputades van denunciar a través de les xarxes socials. Com a resposta a una pregunta parlamentària de la formació de Carles Puigdemont, Vila ha criticat que s’hagi utilitzat amb “intencionalitats polítiques” un “fet involuntari”, i ha carregat contra el que considera una “mala praxi” de les presidentes dels dos grups parlamentaris per no haver donat tota la informació. En aquest sentit, Vila treu a la llum que Illa va voler que totes les postals de Nadal incloguessin un text manuscrit seu i que el va personalitzar per a cada destinatari. El titular de Política Lingüística lamenta que, “en algun cas”, a l’hora d’adreçar-se a persones amb qui “sempre es comunica en català”, el president de la Generalitat va agafar “inadvertidament” una felicitació “impresa en castellà” per incloure-hi la seva felicitació manuscrita d’any nou, un text que, segons subratlla, “òbviament va escriure en català”.
El conseller de Política Lingüística critica que “alguna de les persones” que van rebre una d’aquestes felicitacions amb el text imprès en llengua castellana van intentar elevar “aquest fet involuntari” a la categoria de “greuge polític” i va difondre per les xarxes socials que Salvador Illa havia enviat una felicitació en castellà, “sense explicar que la targeta contenia una felicitació manuscrita personalitzada en català al revers”. Finalment, Vila opina que “intentar convertir una confusió en una acció amb finalitats polítiques constitueix una mala praxi que incrementa la desafecció i els sentiments antipolítics”.
Les líders de Junts i la CUP al Parlament van carregar contra l'”espanyolització” de la Generalitat
La polèmica de les felicitacions de Nadal va esclatar el passat 8 de gener, quan Sales i Castillejos van compartir una fotografia de la postal que els va enviar el president de la Generalitat. A banda de remarcar el retard en rebre la felicitació, Sales va criticar que “l’espanyolització de la Generalitat per part del PSC no té límit”. “Una llengua minoritzada, bandejada i menystinguda pel president Illa i el seu govern”, va afegir, i va reclamar una “rectificació immediata” de la política lingüística de l’executiu “maquillada amb un fals Pacte Nacional per la Llengua”. Castillejo, per la seva banda, va carregar contra la política “espanyolitzadora” del Govern, i la va qualificar de “desacomplexada” i “perillosa”. “Cap conselleria ni Pacte Nacional amaga la seva política lingüicida. La política espanyolitzadora d’aquest Govern és tant desacomplexada com perillosa”, va sentenciar.