Les presidentes dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i la CUP, Mònica Sales i Pilar Castillejos respectivament, han denunciat als seus comptes de la xarxa social X que el president de la Generalitat, Salvador Illa, els va desitjar bon Nadal en castellà. Així ho han denunciat les líders de les dues formacions al Parlament de Catalunya. Sales ha explicat que ha rebut aquest dijous 8 de gener la felicitació de Nadal del president de la Generalitat Salvador Illa i, a través del seu compte a la xarxa social X, ha denunciat que només estava escrita en castellà. “El retard és tolerable, però que sigui en castellà, NO!”, ha exclamat, i ha criticat que “l’espanyolització de la Generalitat per part del PSC no té límit”.
Com a presidenta de @JuntsParlament, he rebut avui la felicitació de Nadal del president Illa. El retard és tolerable, però que siga en castellà, NO! L’espanyolització de la Generalitat per part del PSC no té límit.— Mònica Sales 🎗 (@mncsls) January 8, 2026
Sales, que ha agafat les regnes del grup parlamentari en substitució d’Albert Batet, ha defensat que els valors que uneixen els catalans “es basteixen també sobre una llengua pròpia”, i ha remarcat que des del seu partit l’han defensat “sempre”. “Una llengua minoritzada, bandejada i menystinguda pel president Illa i el seu govern”, ha criticat, i ha reclamat una “rectificació immediata “de la política lingüística que fa l’executiu socialista que, segons ella, està “maquillada amb un fals Pacte Nacional per la Llengua”. “Quin sentit té haver-s’hi adherit si s’incompleix de manera constant?”, s’ha preguntat la líder juntaire a la cambra catalana, i ha fet una crida a la resta de partits i agents socials a “reflexionar-hi i a prendre les millors decisions”.
“Política espanyolitzadora perillosa”
Castillejos també ha compartit la imatge a la xarxa social i ha denunciat que la postal d’Illa ha arribat “tard i en castellà”. En aquest sentit, la líder anticapitalista, ha advertit que la política “espanyolitzadora” de l’executiu socialista és “tant desacomplexada com perillosa”. “Cap conselleria ni Pacte Nacional amaga la seva política lingüicida”, ha sentenciat. En canvi, fonts consultades d’Esquerra Republicana han explicat a El Món que el president del grup parlamentari Josep Maria Jové va rebre la postal en català i afegeixen que tot el que han rebut els diputats republicans, sigui en digital o físic, ha estat en català.
Salvador Illa ens ha fet arribar una postal per a desitjar-nos bon Nadal. Una postal que arriba tard i en castellà. La política espanyolitzadora d’aquest Govern és tant desacomplexada com perillosa. Cap conselleria ni Pacte Nacional amaga la seva política lingüicida. pic.twitter.com/Oc7nsbnKKV— Pilar Castillejo (@PlrCastillejo) January 8, 2026