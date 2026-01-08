Las presidentas de los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y la CUP, Mònica Sales y Pilar Castillejos respectivamente, han denunciado en sus cuentas de la red social X que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, les deseó feliz Navidad en español. Así lo han denunciado las líderes de las dos formaciones en el Parlamento de Cataluña. Sales ha explicado que ha recibido este jueves 8 de enero la felicitación de Navidad del presidente de la Generalitat Salvador Illa y, a través de su cuenta en la red social X, ha denunciado que solo estaba escrita en español. «El retraso es tolerable, pero que sea en español, ¡NO!», ha exclamado, y ha criticado que «la españolización de la Generalitat por parte del PSC no tiene límite».

Como presidenta de @JuntsParlament, he recibido hoy la felicitación de Navidad del presidente Illa. El retraso es tolerable, pero que sea en español, ¡NO! La españolización de la Generalitat por parte del PSC no tiene límite.



Precisamente los valores que nos unen se construyen también… pic.twitter.com/JqyVyr8mJ9 — Mònica Sales 🎗 (@mncsls) January 8, 2026

Sales, que ha tomado las riendas del grupo parlamentario en sustitución de Albert Batet, ha defendido que los valores que unen a los catalanes «se construyen también sobre una lengua propia», y ha remarcado que desde su partido la han defendido «siempre». «Una lengua minorizada, marginada y menospreciada por el presidente Illa y su gobierno», ha criticado, y ha reclamado una «rectificación inmediata» de la política lingüística que hace el ejecutivo socialista que, según ella, está «maquillada con un falso Pacto Nacional por la Lengua». «¿Qué sentido tiene haberse adherido si se incumple de manera constante?», se ha preguntado la líder juntaire en la cámara catalana, y ha hecho un llamado al resto de partidos y agentes sociales a «reflexionar sobre ello y tomar las mejores decisiones».

«Política españolizadora peligrosa»

Castillejos también ha compartido la imagen en la red social y ha denunciado que la postal de Illa ha llegado «tarde y en español». En este sentido, la líder anticapitalista, ha advertido que la política «españolizadora» del ejecutivo socialista es «tan desacomplejada como peligrosa». «Ninguna consejería ni Pacto Nacional oculta su política lingüicida», ha sentenciado. En cambio, fuentes consultadas de Esquerra Republicana han explicado a El Món que el presidente del grupo parlamentario Josep Maria Jové recibió la postal en catalán y añaden que todo lo que han recibido los diputados republicanos, ya sea en digital o físico, ha sido en catalán.