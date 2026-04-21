El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha justificado las felicitaciones de Navidad en castellano que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, envió a las presidentas de los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y la CUP, Mònica Sales y Pilar Castillejo, hecho que las dos diputadas denunciaron a través de las redes sociales. En respuesta a una pregunta parlamentaria de la formación de Carles Puigdemont, Vila ha criticado que se haya utilizado con «intencionalidades políticas» un «hecho involuntario», y ha cargado contra lo que considera una «mala praxis» de las presidentas de los dos grupos parlamentarios por no haber dado toda la información. En este sentido, Vila revela que Illa quiso que todas las postales de Navidad incluyeran un texto manuscrito suyo y que lo personalizó para cada destinatario. El titular de Política Lingüística lamenta que, «en algún caso», al dirigirse a personas con quienes «siempre se comunica en catalán», el presidente de la Generalitat tomó «inadvertidamente» una felicitación «impresa en castellano» para incluir su felicitación manuscrita de año nuevo, un texto que, según subraya, «obviamente escribió en catalán».

El consejero de Política Lingüística critica que «alguna de las personas» que recibieron una de estas felicitaciones con el texto impreso en lengua castellana intentaron elevar «este hecho involuntario» a la categoría de «agravio político» y difundieron por las redes sociales que Salvador Illa había enviado una felicitación en castellano, «sin explicar que la tarjeta contenía una felicitación manuscrita personalizada en catalán al reverso». Finalmente, Vila opina que «intentar convertir una confusión en una acción con fines políticos constituye una mala praxis que incrementa la desafección y los sentimientos antipolíticos».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el mensaje institucional desde la Galería Gótica del Palau / Arnau Carbonell

Las líderes de Junts y la CUP en el Parlamento cargaron contra la «españolización» de la Generalitat

La polémica de las felicitaciones de Navidad estalló el pasado 8 de enero, cuando Sales y Castillejos compartieron una fotografía de la postal que les envió el presidente de la Generalitat. Además de remarcar el retraso en recibir la felicitación, Sales criticó que “la españolización de la Generalitat por parte del PSC no tiene límite”. “Una lengua minoritaria, marginada y menospreciada por el presidente Illa y su gobierno”, añadió, y reclamó una «rectificación inmediata» de la política lingüística del ejecutivo «maquillada con un falso Pacto Nacional por la Lengua». Castillejo, por su parte, cargó contra la política «españolizadora» del Gobierno, y la calificó de «desacomplejada» y «peligrosa». «Ninguna consejería ni Pacto Nacional esconde su política lingüicida. La política españolizadora de este Gobierno es tan desacomplejada como peligrosa», sentenció.