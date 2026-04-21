La iniciativa del presidente español, Pedro Sánchez, para que la UE suspenda el acuerdo de asociación con Israel no ha llegado a buen puerto. Los ministros de Exteriores de los 27, reunidos en Luxemburgo este martes, han frenado la proposición, con los votos contrarios de Alemania e Italia, dos de los principales aliados de Tel Aviv en el continente. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha contado con el apoyo de Irlanda y Eslovenia. La alianza, sin embargo, no ha sido lo suficientemente fuerte como para garantizar un resultado favorable a los intereses de la Moncloa. Una medida de este alcance, cabe recordar, exige que los proponentes cuenten con una mayoría cualificada de estados miembros, que se concreta en un 55% de los países de la UE y un 65% de la población del bloque representada. La oposición alemana e italiana, pues, hace prácticamente imposible que salga adelante.

Los representantes de los gobiernos de Friedrich Merz y Giorgia Meloni en el encuentro, Johann Wadephul y Antonio Tajani, se han mostrado más que reticentes a cualquier conversación que tenga que ver con un castigo institucional al ejecutivo de Benjamin Netanyahu. Para Tajani, «bloquear el pacto comercial con Israel no es una medida útil» para la UE. Wadephul ha ido más lejos, y ha calificado de «inapropiada» la propuesta española. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha reconocido que las diferencias entre las posturas son, por ahora, complicadas de reconciliar. «Se necesitará un cambio de la mayoría para que se puedan aprobar medidas», ha asegurado Kallas, quien también ha insistido en que «las discusiones continuarán» más adelante.

La Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, en una rueda de prensa / ACN

Albares, dispuesto a explorar alternativas

Ante el freno a la propuesta española, el ministro Albares ha alertado que en la respuesta a las múltiples agresiones que está llevando a cabo Israel en el Medio Oriente va la «credibilidad de la UE». En este sentido, ha instado al resto de titulares de Exteriores a «enviar una señal contundente» en forma de sanciones o ruptura de relaciones. Según Albares, la situación para las víctimas de Tel Aviv «no ha hecho más que empeorar» en los últimos meses. «Israel no ha hecho más que expandir la espiral de violencia y guerra», ha denunciado. En este sentido, considera que «es el momento de asegurar que no podemos mantener una relación como la que hemos tenido hasta ahora» con el ejecutivo de Netanyahu.