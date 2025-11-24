L’Audiència Nacional ha decidit, finalment, no fer cas dels metges forenses i no deixar fora del judici per diversos delictes el president Jordi Pujol i l’obliga a continuar el judici, encara que sigui des de casa, i en tot cas, ja es veurà més endavant si el Tribunal considera que no està en condicions. Els reconeixements mèdics i la comprovació del mateix tribunal abans de començar la vista que contra el president, la seva família i gairebé una vintena d’empresaris, han portat els magistrats a considerar que l’expresident pot iniciar el judici. D’aquesta manera no queda fora de l’equació del judici que per diversos delictes el ministeri públic li reclama fins a 9 anys de presó; en canvi, l’advocacia de l’Estat no ha presentat acusació contra l’expresident. Així,
Així, en una inèdita compareixença abans d’iniciar la vista oral d’un judici que es preveu s’allargui fins a 42 jornades, els forenses adscrits als Jutjats de Barcelona, han ratificat els seus informes i el fiscal li ha preguntat si “entendria els papers”. Una pregunta que Dos comunicats mèdics on alerten al tribunal que Jordi Pujol no està en condicions físiques ni mentals de ser jutjat, amb tot un seguit de patologies indicadores d’Alzehimer i l’edat, 95 anys, que agreuja encara més el seu estat de salut. En canvi, Pujol ha afirmat que “no està en forma” però “que està a disposició del tribunal”.
La compareixença s’ha celebrat a porta tancada. Ha començat gairebé una hora més tard del previst per problemes tècnics amb la connexió i ha fet endarrerir la vista oral, que dedicarà les primeres jornades a exposar les qüestions prèvies formulades pels advocats. El president Pujol ha comparegut telemàticament des del seu domicili, acompanyat d’un dels dos principals advocats de la seva defensa, Albert Carrillo. Després de la compareixença, tothom donava per fet que Pujol seria eximit de la responsabilitat, però durant la deliberació, el tribunal ha decidit que si de cas, i quan li pertoqui participar en la vista, ja decidirà si està en condicions o no de continuar com a imputat.
Pujol, l’origen de la deixa
De fet, la figura del president Pujol centra l’inici de les perquisicions judicials, arran de la seva confessió on admetia que havia tingut fons sense declarar a Andorra. Uns diners, més de 3 milions d’euros, que provenien d’una deixa del seu pare, Florenci Pujol, que va dipositar a Andorra quan el president va decidir dedicar-se a la política i després d’haver tastat la presó espanyola. Uns diners que va administrar Joaquim Triadú i, posteriorment, Jordi Pujol Ferrusola. Una denúncia a l’Audiència Nacional per part de l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victòria Álvarez, va rematar el cas.
