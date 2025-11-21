L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha rebut l’alta mèdica aquest divendres al matí i ha abandonat la Clínica Sant Jordi, on feia sis dies que estava hospitalitzat. L’expresident ha sortit cap a les 12 hores en cotxe i no s’ha deixat veure entre els periodistes, que esperaven a les portes de la clínica. Segons explica l’ACN, els metges aclareixen que ara haurà de fer convalescència a casa i no podrà fer vida normal.
L’alta mèdica arriba tres dies abans que comenci el judici contra la seva família per un presumpte cas de corrupció. La seva defensa ha demanat que s’arxivi la causa per motius de salut i l’Audiència Nacional té previst avaluar dilluns vinent el seu estat de salut amb una videoconferència privada.
El seu metge personal, Jaume Padrós, també ha demanat aquests dies preservar la imatge de l’expresident per “no vulnerar la seva dignitat” i ha recordat que un ingrés per pneumònia “no és una cosa banal”. “Un judici no és una conversa informal, sinó que requereix una capacitat cognitiva plena, has d’argumentar i respondre. No està en aquestes condicions ni molt menys”, ha afegit aquesta setmana el metge en una entrevista Catalunya Ràdio.
L’informe elaborat per dos metges forenses a encàrrec de l’Audiència Nacional també determina que Jordi Pujol “no està en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient”. Els metges fins i tot veuen marcadors d’Alzheimer. Tot i això, el tribunal manté la intenció d’estudiar amb una videoconferència l’estat de salut de l’expresident.
En demanen l’absolució
La família i la defensa només demanava que els magistrats tinguessin en compte que Pujol no podia assistir personalment a la sala de vistes per motius mèdics, però els mateixos forenses inclouen en l’informe que està en risc la seva capacitat de defensar-se. És a partir de l’informe forense que la defensa ha demanat, per primer cop i explícitament, que se l’aparti del judici. Jordi Pujol serà jutjat untament amb els seus set fills i altres empresaris pels diners que la família tenia a Andorra i altres sospites de corrupció.