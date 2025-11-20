La defensa de Pujol demana declarar-lo inimputable pel seu estat mental

A només uns dies de l’inici de la vista, la defensa de Jordi Pujol Soley ha demanat formalment que se’l declari mentalment incapaç per set jutjat. Aquest és el primer cop que des de l’equip legal que assessora l’expresident de la Generalitat formulen de manera explícita aquesta petició, que va en concordança amb el veredicte ja emès pels metges forenses que van visitar-lo a petició de la secció Primera de l’Audiència Nacional per avaluar el seu estat de salut de cara al judici que ha de començar el pròxim dilluns 24 de novembre pels diners dipositats a Andorra durant dècades i altres possibles corrupteles.
En unes al·legacions presentades contra la decisió del tribunal de fer-lo declarar per videoconferència dilluns que ve, moments abans de l’inici formal de la primera jornada de la vista, els advocats de l’expresident basen la seva demanda precisament en els diferents informes dels metges forenses que l’han visitat, que adverteixen del delicat estat de salut físic i mental de Pujol, amb fins i tot marcadors en sang d’Alzheimer. Després d’examinar-lo un primer cop, els facultatius van acordar sol·licitar que Pujol no hagués d’acudir presencialment al judici, que es farà al polígon industrial de San Fernando de Henares fins al maig.
El tribunal va encomanar aleshores un nou examen mèdic a forenses de l’Institut de Medicina Legal, que també van concloure que Pujol no està en condicions per ser jutjat. Tanmateix, els jutges se’n volen assegurar personalment, i van citar l’expresident català per dilluns a les deu del matí, abans d’iniciar-se el judici, per declarar per videoconferència, a porta tancada, però en presència de totes les parts personades. També han citat els dos forenses que han fet l’informe i un forense de l’Audiència Nacional. Arran de la vista, el tribunal haurà de decidir si declara a Pujol incapaç de ser jutjat, com ja ho va fer amb la seva dona, Marta Ferrusola, que va morir un temps després.
L’expresident ingressat i la família al banc dels acusats
Cal recordar que Pujol està ingressat des de fa una setmana a l’hospital per una pneumònia. El seu estat és estable, però no sembla trobar-se en les millors condicions per declarar davant d’un tribunal, segons indiquen en els diferents forenses que l’han examinat. Més enllà de l’expresident, al banc dels acusats s’asseuran segur els seus set fills i diversos empresaris, que hauran de respondre davant la justícia pels diners dipositats a Andorra durant dècades i altres possibles corrupteles vinculades.