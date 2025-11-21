El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha recibido el alta médica este viernes por la mañana y ha abandonado la Clínica Sant Jordi, donde llevaba seis días hospitalizado. El expresidente salió hacia las 12 horas en coche y no se dejó ver entre los periodistas, que esperaban a las puertas de la clínica. Según explica la ACN, los médicos aclaran que ahora deberá hacer convalecencia en casa y no podrá llevar una vida normal.

El alta médica llega tres días antes de que comience el juicio contra su familia por un presunto caso de corrupción. Su defensa ha pedido que se archive la causa por motivos de salud y la Audiencia Nacional tiene previsto evaluar el próximo lunes su estado de salud con una videoconferencia privada.

Su médico personal, Jaume Padrós, también ha solicitado estos días preservar la imagen del expresidente para «no vulnerar su dignidad» y ha recordado que un ingreso por neumonía «no es algo banal». «Un juicio no es una conversación informal, sino que requiere una capacidad cognitiva plena, hay que argumentar y responder. No está en esas condiciones ni mucho menos», añadió esta semana el médico en una entrevista para Catalunya Ràdio.

El informe elaborado por dos médicos forenses por encargo de la Audiencia Nacional también determina que Jordi Pujol «no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente». Los médicos incluso ven marcadores de Alzheimer. Aun así, el tribunal mantiene la intención de estudiar con una videoconferencia el estado de salud del expresidente.

Expectación mediática frente a la Clínica Sagrada Familia de Barcelona esperando a Jordi Pujol | Nico Tomás (ACN)

Piden la absolución

La familia y la defensa solo pedían que los magistrados tuvieran en cuenta que Pujol no podía asistir personalmente a la sala de vistas por motivos médicos, pero los mismos forenses incluyen en el informe que está en riesgo su capacidad de defenderse. Es a partir del informe forense que la defensa ha solicitado, por primera vez y explícitamente, que se le aparte del juicio. Jordi Pujol será juzgado junto con sus siete hijos y otros empresarios por el dinero que la familia tenía en Andorra y otras sospechas de corrupción.