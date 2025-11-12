Todo lo que oculta Juan Carlos en las memorias: hijos ilegítimos y 1.500 amantes

Juan Carlos de Borbón vuelve a protagonizar todos los titulares, una tendencia que no parece que vaya a detenerse ahora que todavía hay tanta gente analizando sus memorias. La última en hablar de ello es Pilar Eyre, que da un giro y centra la columna de Lecturas en todo lo que no dice el emérito en este libro. ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué partes de su vida ha optado por no comentar en este gran ejercicio de transparencia? Como muchos podían intuir, no ha querido dar muchos detalles de las infidelidades que ha cometido a lo largo de su matrimonio. Sí que habla abiertamente de «desviaciones sentimentales» y confiesa que la relación con Corinna fue «un error» que afectó mucho a su vida familiar. Ahora bien, de hijos ilegítimos ni mu y tampoco de todo lo que se ha llegado a publicar sobre su agitada vida sexual.

Pues bien, la cronista real ha querido desenmascararlo y saca a la luz todo lo que ha callado el padre de Felipe de Borbón. Habla, por ejemplo, de este tema de los hijos que habría tenido con otras mujeres. Él lo niega, pero Pilar Eyre insiste en que los rumores han estado ahí y tienen cierta consistencia: «Hace unos años, un aristócrata andaluz me señaló a su hija rubia y me dijo que, en realidad, era hija del rey«.

Los amigos de Juan Carlos con los que ha hablado le reconocen que no saben con cuántas chicas ha podido llegar a estar, pero que calculan que «como mínimo» ha tenido que mantener relaciones «con unas 1.500 mujeres». Un primo suyo le deja claro que Juan Carlos tiene «un deseo sexual desmesurado» como «todos los Borbones». De eso no habla, en sus memorias, como tampoco recuerda las veces que llegó tarde al barco Juan Sebastián Elcano porque aprovechaba todas las veces que llegaban a puerto para mantener relaciones. Según las fuentes con las que ha contactado Eyre, en aquellas ocasiones recurría «a profesionales» porque «no quería que le hicieran chantaje».

Esta es la portada de las memorias de Juan Carlos | Planeta

Todas las infidelidades que oculta Juan Carlos de Borbón en sus memorias

Juan Carlos ha engañado a Sofía de Grecia prácticamente desde que comenzaron su relación. En este libro la pone por las nubes, pero ¿por qué no habla de todas las veces que la ha humillado y engañado? Porque, según la periodista, el rey emérito español habría tenido aventuras con aristócratas, famosas de la televisión, artistas, azafatas… También se ha ido a la cama con una amiga de Pilar Eyre, de hecho: «En un momento dado, Juan Carlos llegó a tener dos señoras fijas en Barcelona. Una de ellas era italiana y, la otra, una amiga mía de la escuela«.

También se sabe que ha tenido una aventura con una cantante gallega, una cantante lírica, una presentadora del norte, una baronesa, una periodista extranjera, una bailarina, una actriz de ojos verdes, una modelo muy alta y otra muy bajita, una intérprete, una condesa consorte, una noble francesa… ¿Pero aún mantiene una vida íntima tan activa a sus 87 años? Un amigo suyo asegura que sí, ya que «uno nunca se jubila de eso».