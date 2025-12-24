La familia real española pasará la noche de Navidad por separado. La llegada de Letizia a la Zarzuela no vino acompañada de mucho cariño por parte de los Borbones, de la misma manera que el encarcelamiento de Iñaki Urdangarin también contribuyó a romper la frágil unión de sus miembros. No hay buen ambiente y, ante esto, optan por hacer cada uno lo suyo sin disimular. La noche de Navidad es un claro ejemplo, ya que se sabe que Felipe ni siquiera invita a su madre a cenar con ellos a pesar de vivir a pocos metros de distancia.

Sofia de Grecia siempre cena sola en esta noche especial, con la única compañía de la hermana que la acompaña algún rato. Teniendo en cuenta que Irene atraviesa, en este momento, un estado de salud muy preocupante, es probable que no pueda sentarse a la mesa con ella. ¿Veremos a la reina emérita toda sola?

Con el hijo que pasa olímpicamente y el marido en Abu Dhabi, la única compañía que podría tener sería la de sus hijas. Es habitual que Cristina y Elena pasen estas fechas con Juan Carlos, pero este año habrían hecho una excepción y cenarán con la madre. Así lo confirma Vanitatis, el portal digital, que insiste en que Felipe, Letizia y las hijas volverán a pasar por casa de Sofia a felicitarle las fiestas antes de la cena -a la que no la invitan, insistimos-. Todos viven en la Zarzuela, aunque en palacetes separados, pero no la premian con nada más que una visita exprés.

Elena y Cristina acompañarán a la madre durante la noche de Navidad | Europa Press

¿Qué harán los nietos de Sofia en la noche de Navidad?

Esta Navidad es especialmente difícil para Sofia, que ha tenido que afrontar esta misma semana la muerte de su amiga del alma Tatiana. Además, haber gestionado todo lo que se ha comentado de las memorias de su marido no ha ayudado a que el final de 2025 fuera muy amable para ella.

Ante esto, ahora que la emérita está hundida, las hijas han optado por quedarse a su lado e intentar animarla: «Sofia tendrá a las hijas con ella y a su hermana Irene». Sin embargo, dejan caer desde el medio que Elena y Cristina han tomado esta decisión porque tampoco tenían ningún plan mejor: «Los respectivos hijos ya tenían compromisos por su parte«.

Froilán se quedará en Abu Dhabi estas fiestas con su abuelo y no está previsto que reciban la compañía de nadie, como siempre pasaba antes. Victoria Federica, por su parte, ha hecho planes fuera de la familia porque no tiene la mejor de las relaciones con la madre y prefiere ir por libre. ¿Y los primos? Ellos estarán en Bidart, con el padre y el resto de la familia Urdangarin. Si tenemos en cuenta que Leonor y Sofia cenan con los padres y no con la abuela, nos encontramos con que ninguno de los ocho nietos estará con ella durante la noche de Navidad. Unas fiestas solitarias para la reina emérita.