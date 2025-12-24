Las familias se preparan para la noche de Navidad, la primera reunión de estas fiestas tan especiales que da inicio a muchos días de visitas, encuentros familiares, menús muy largos y sobremesas que se fusionan con la hora de la cena. Cada familia tiene sus propias tradiciones y en Cataluña hay días señalados en que la sopa de galets, el escudella de Navidad y los canelones son los grandes protagonistas. Ahora bien, ¿cómo lo celebra la familia real española? Felipe, Letizia y las hijas, Leonor o Sofía, se reúnen en la Zarzuela después del discurso que dará el monarca español como cada año para disfrutar de una comida de la cual ya se conocen los detalles.

Letizia y su madre, mano a mano para preparar el menú

Hace muchos años que se habla de las dietas y la alimentación que sigue Letizia. La esposa de Felipe ha estado en boca de muchos por su supuesta vinculación con la dieta Perricone, que consiste en comer un plato único y distribuir las ingestas diarias en tres momentos del día. También se ha hablado mucho de su supuesto vegetarianismo o dietas estrictas a las que se habría sometido para mantener la figura. En todo, Letizia explicó el pasado 2024 que era muy fan de las mollejas y las cortezas, y que lo que más le gustaba cocinar era el típico cocido madrileño. Pero, ¿en qué consiste el menú que preparan para este 24 de diciembre? Según las informaciones que comparte la revista Lecturas, Letizia se convierte en chef por un día y supervisa personalmente el menú que tomará la familia esta noche de Navidad.

¿Pero qué platos podrán degustar? La comida comienza con una serie de tapas y entrantes como salmón ahumado con especias, jamón ibérico, foie-gras, angulas y pudín de marisco. El plato principal de la noche es el tradicional pavo relleno y los postres se dividen entre los míticos dulces de Navidad como pueden ser turrones, bombones o polvorones. También habrá fruta para rebajar lo que se ha comido y un detalle muy especial para la abuela de Leonor y Sofía: helado de café, el preferido de Paloma Rocasolano.

Letizia supervisa el menú de la noche de Navidad con unos postres dedicados a Paloma Rocasolano | Europa Press

Regalos e intercambio de regalos familiar

La abuela, Paloma Rocasolano, es una de las invitadas habituales de la noche de Navidad, aunque a quien no se espera será a Sofía de Grecia, que acostumbra a pasar esta fiesta con su hermana Irene. Será un año especialmente duro por su delicado estado de salud. Tampoco se espera que pasen por la Zarzuela esta noche Elena y Cristina de Borbón, ni tampoco sus respectivos hijos. En todo caso, después de la cena especial que degustarán, la noche no termina. Según informa la revista Semana, la familia ha sustituido el clásico amigo invisible -tras algunas disconformidades con los regalos obtenidos-, por un intercambio de regalos con sus hijas y los invitados. Una vez terminada la noche, Felipe y su madre se trasladan a la capilla de la Zarzuela para la Misa del Gallo. Sea como sea, es evidente que más de uno querría echar un vistazo por un agujerito a través de las paredes de la sala para ver cómo son estas reuniones familiares en las distancias cortas.