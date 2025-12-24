Les famílies es preparen per a la nit de Nadal, la primera reunió d’aquestes festes tan especials i que dona el tret de sortida a molts dies de visites, trobades familiars, menús molt llargs i sobretaules que es fusionen amb l’hora de sopar. Cada família té les seves pròpies tradicions i a Catalunya hi ha dies assenyalats en què la sopa de galets, l’escudella de Nadal i els canelons són els grans protagonistes. Ara bé, com ho celebra la família reial espanyola? Felip, Letícia i les filles, Elionor o Sofia, es reuneixen a la Zarzuela després del discurs que farà el monarca espanyol com cada any per gaudir d’un àpat del qual ja se’n coneixen els detalls.
Letícia i la mare, mà a mà per preparar el menú
Fa molts anys que es parla de les dietes i l’alimentació que segueix Letícia. La dona de Felip ha estat en boca de molts per la seva suposada vinculació amb la dieta Perricone, que consisteix a menjar un plat únic i distribuir les ingestes diàries en tres moments del dia. També se n’ha parlat molt del seu suposat vegetarianisme o dietes estrictes a les quals s’hauria sotmès per mantenir la figura. En tot, Letícia va explicar el passat 2024 que era molt fan dels pedrers i les rostes, i que el més li agradava cuinar era el típic cocido madrileny. Però en què consisteix el menú que preparen per a aquest 24 de desembre? Segons les informacions que comparteix la revista Lecturas, Letícia es converteix en xef per un dia i supervisa personalment el menú que prendrà la família aquesta nit de Nadal.
Però quins plats podran tastar? L’àpat comença amb un seguit de tapes i entrants com salmó fumat amb espècies, pernil ibèric, foie-gras, angules i pudin de marisc. El plat principal de la nit és el tradicional gall d’indi farcit i les postres es divideixen entre els mítics dolços de Nadal com poden ser uns torrons, bombons o polvorons. També hi haurà fruita per rebaixar el que s’ha menjat i un detall molt especial per a l’àvia d’Elionor i Sofia: gelat de cafè, el preferit de Paloma Rocasolano.
Regals i amic invisible familiar
L’àvia, Paloma Rocasolano, és una de les convidades habituals de la nit de Nadal, tot i que a qui no s’espera serà a Sofia de Grècia, que acostuma a passar aquesta festa amb la seva germana Irene. Serà un any especialment dur pel seu delicat estat de salut. Qui tampoc s’espera que passi per la Zarzuela aquesta nit seran Elena i Cristina de Borbó, ni tampoc els seus respectius fills. En tot cas, després del sopar especial que tastaran, la nit no s’acaba. Segons informa la revista Semana, la família ha substituït el clàssic amic invisible -després d’algunes disconformitats amb els regals obtinguts-, per un intercanvi de regals amb les seves filles i els convidats. Un cop acabada la nit, Felip i la seva mare es traslladen a la capella de la Zarzuela per a la Missa del Gall. Sigui com sigui, és evident que més d’un voldria donar una ullada per un foradet a través de les parets de la sala per veure com són aquestes reunions familiars en les distàncies curtes.