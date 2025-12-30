La família reial espanyola tanca un 2025 marcat per la publicació de les memòries explosives de Joan Carles de Borbó. Reconciliación és el llibre que ha marcat els últims mesos dels monarques espanyols i que no ha deixat ningú de la família indiferent. Hi havia paraules per a tothom: des de la relació amb Letícia fins a la seva situació a Abu Dhabi, les aventures extramatrimonials i la seva relació amb Sofia de Grècia. Precisament és la seva dona qui ara ocupa bona part de l’actualitat sobre les cases reials després de viure un Nadal força amarg. La reina emèrita, tot i viure a pocs metres de Felip, Letícia i les netes, ha passat les festes de Nadal tota sola, amb la visita de rigor del fill, la nora i les netes per felicitar-la abans de sopar.
Ha estat un Nadal complicat per a Sofia, afrontant la passada setmana la mort de la seva amiga de l’ànima, Tatiana, i amb el delicat estat de salut de la seva germana Irene de Grècia, amb qui acostuma a sopar la nit de Nadal. Un final del 2025 marcat per la tristesa, la preocupació per la germana i la polseguera que han aixecat les polèmiques memòries del seu marit. Però què se sap realment de les amistats de Sofia?
El cercle més íntim de Sofia de Grècia
Aquestes festes de Nadal, segons va publicar Vanitatis, Elena i Cristina haurien decidit quedar-se al costat de la mare per intentar animar-la. Però, ara bé, sembla que la decisió també ve impulsada perquè els seus fills “ja tenien altres compromisos per la seva banda”. Froilán es queda a Abu Dhabi amb el seu avi i Victoria Federica sempre que també tenia plans per la seva banda forma de la família. Elionor i Sofia han estat amb la família a la Zarzuela per intentar aprofitar els dies de Nadal a casa abans de tornar als seus respectius estudis: la formació militar de la princesa i la universitat de la infanta a Lisboa. La periodista Pilar Eyre, experta en temes de cases reials, analitza en el seu blog de la revista Lecturas com són les amistats i el cercle més íntim de l’emèrita.
Eyre apunta que aquestes han estat les festes de Nadal “més amargues” de Sofia. “A poc a poc la van deixant sola tots els que l’han acompanyat al llarg de la seva existència”. El passat 19 de desembre sortia a la llum la notícia de la mort de Tatiana, la seva cosina i amiga de l’ànima amb qui havia compartit bona part de la seva vida i confidències. Segons recull la periodista, totes dues “van compartir exili i penalitats, van jugar amb nines a Cape Town i fins i tot es van enamorar del mateix noi, el príncep Harald de Noruega”. Un fet, per cert, que hauria provocat que totes dues “estiguessin uns quants mesos sense parlar-se”.
Quan el royal noruec va triar esposa, aquesta “infelicitat” les va unir de nou i des de llavors no s’havien tornat a separar. En una conversa amb la seva biògrafa, Tatiana va explicar que Sofia era una “reina alegre, que no sap fingir, odia la hipocresia i la mentida”. Trets característics que haurà hagut de posar en pràctica tenint en compte els escàndols que han acompanyat el seu matrimoni per les aventures de Joan Carles.
Sofia de Grècia ha tingut amigues?
La periodista catalana remarca la bona relació que tenia l’emèrita amb Tatiana, però realment ha tingut un grup d’amigues durant tots aquests anys més enllà d’ella o la germana? “La reina no ha tingut amigues i els únics en els quals ha confiat ha estat en els seus germans i en Tatiana”, exposa. De fet, ella era la seva gran confident quan se “sentia humiliada pel seu marit”. Una situació que tampoc va agradar gens a Joan Carles, que quan la família de Sofia estava a casa, ell hi passava “cada cop menys temps”. “L’actitud del marit de la seva cosina li havia de semblar odiosa i detestable!”, escriu Eyre. El cercle de Sofia s’ha anat reduint en un any complicat i marcat per la preocupació constant per la salut de la seva germana Irene, un dels pilars fonamentals que encara manté.