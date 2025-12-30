La familia real española cierra un 2025 marcado por la publicación de las memorias explosivas de Juan Carlos de Borbón. Reconciliación es el libro que ha marcado los últimos meses de los monarcas españoles y que no ha dejado a nadie de la familia indiferente. Había palabras para todos: desde la relación con Letizia hasta su situación en Abu Dhabi, las aventuras extramatrimoniales y su relación con Sofía de Grecia. Precisamente es su esposa quien ahora ocupa buena parte de la actualidad sobre las casas reales tras vivir una Navidad bastante amarga. La reina emérita, a pesar de vivir a pocos metros de Felipe, Letizia y las nietas, ha pasado las fiestas de Navidad completamente sola, con la visita de rigor del hijo, la nuera y las nietas para felicitarla antes de cenar.

Ha sido una Navidad complicada para Sofía, enfrentando la pasada semana la muerte de su amiga del alma, Tatiana, y con el delicado estado de salud de su hermana Irene de Grecia, con quien acostumbra a cenar la noche de Navidad. Un final del 2025 marcado por la tristeza, la preocupación por la hermana y el revuelo que han levantado las polémicas memorias de su esposo. ¿Pero qué se sabe realmente de las amistades de Sofía?

El círculo más íntimo de Sofía de Grecia

Estas fiestas de Navidad, según publicó Vanitatis, Elena y Cristina habrían decidido quedarse al lado de la madre para intentar animarla. Pero, sin embargo, parece que la decisión también viene impulsada porque sus hijos «ya tenían otros compromisos por su parte». Froilán se queda en Abu Dhabi con su abuelo y Victoria Federica siempre que también tenía planes por su parte forma de la familia. Leonor y Sofía han estado con la familia en la Zarzuela para intentar aprovechar los días de Navidad en casa antes de volver a sus respectivos estudios: la formación militar de la princesa y la universidad de la infanta en Lisboa. La periodista Pilar Eyre, experta en temas de casas reales, analiza en su blog de la revista Lecturas cómo son las amistades y el círculo más íntimo de la emérita.

¿Quién forma parte del círculo de amistades de Sofía de Grecia? | Europa Press

Eyre apunta que estas han sido las fiestas de Navidad «más amargas» de Sofía. «Poco a poco la van dejando sola todos los que la han acompañado a lo largo de su existencia». El pasado 19 de diciembre salió a la luz la noticia de la muerte de Tatiana, su prima y amiga del alma con quien había compartido buena parte de su vida y confidencias. Según recoge la periodista, ambas «compartieron exilio y penalidades, jugaron con muñecas en Cape Town e incluso se enamoraron del mismo chico, el príncipe Harald de Noruega». Un hecho, por cierto, que habría provocado que ambas «estuvieran unos cuantos meses sin hablarse».

Cuando el royal noruego eligió esposa, esta «infelicidad» las unió de nuevo y desde entonces no se habían vuelto a separar. En una conversación con su biógrafa, Tatiana explicó que Sofía era una «reina alegre, que no sabe fingir, odia la hipocresía y la mentira». Rasgos característicos que habrá tenido que poner en práctica teniendo en cuenta los escándalos que han acompañado su matrimonio por las aventuras de Juan Carlos.

Sofía de Grecia con su prima y amiga íntima Tatiana | Europa Press

¿Sofía de Grecia ha tenido amigas?

La periodista catalana remarca la buena relación que tenía la emérita con Tatiana, pero ¿realmente ha tenido un grupo de amigas durante todos estos años más allá de ella o la hermana? «La reina no ha tenido amigas y los únicos en los que ha confiado han sido en sus hermanos y en Tatiana», expone. De hecho, ella era su gran confidente cuando se «sentía humillada por su marido». Una situación que tampoco agradó nada a Juan Carlos, que cuando la familia de Sofía estaba en casa, él pasaba «cada vez menos tiempo». «¡La actitud del marido de su prima le tenía que parecer odiosa y detestable!», escribe Eyre. El círculo de Sofía se ha ido reduciendo en un año complicado y marcado por la preocupación constante por la salud de su hermana Irene, uno de los pilares fundamentales que aún mantiene.