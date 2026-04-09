Sofia de Grècia ha estat la reina -en tots els sentits- del palau de Marivent, la residència d’estiu de la família reial a Mallorca. Ella va supervisar tota la decoració i ara, després de més de dues dècades sense obres, està contenta perquè el Govern balear ha donat llum verda a una reforma integral que costarà mig milió d’euros. És una bestialitat, però insisteixen que el deteriorament és “especialment visible” en elements exteriors perquè el pas del temps ha fet que hi hagi “fissures” i “risc de despreniment” de les baranes.
Ara que la finca està d’actualitat, alguns periodistes han aprofitat per recordar anècdotes de l’època daurada de la família reial a la seva illa preferida. En un article a Levante, es deixa clar que la reina emèrita sempre ha volgut prendre totes les decisions que afectaven el palau: “A Marivent, des de sempre ha manat Sofia“. I no ho feia des de l’estima i l’afecte, sinó que moltes vegades hauria descarregat la seva fúria en les treballadores: “Quan parlem de la dona de Joan Carles de Borbó, manar és un verb que li queda curt. Només cal preguntar a les treballadores, acomiadades i jubilades sense massa contemplacions ni agraïments“.
Sofia de Grècia, enamorada del palau de Marivent de Mallorca
“Marivent ha estat i és la preservació del domini de la reina emèrita“, es deixa anar a la revista Lecturas. Aquesta Setmana Santa, de fet, l’hem vist allà en companyia de les seves filles. Sempre ha dit que és un lloc on se sent “vertaderament feliç“, on ha convidat a estiuejar els seus germans i també els seus amics. Tota la família es reunia en aquell palau, des d’on regalaven les imatges amb els nets a la premsa. Tots rossets d’ulls blaus, aparentment feliços i en una harmonia que ara sabem que era mentida.
Fa gràcia que el cas Nóos es gestés a la pisa de pàdel d’aquest complex, on Iñaki Urdangarin i Jaume Matas jugaven sense esperar-se que aquella relació acabés suposant la ruïna d’ambdós. El palau es reformarà, una casa que Sofia s’ha estimat moltíssim i que segurament per això Letícia no ha volgut trepitjar gaire.
Després de molts anys sense ser convidada a aquell sostre, Cristina hi ha tornat i això pot suposar un altre enfrontament amb el germà. Si realment l’han perdonat i se li dona accés a aquest palau ho descobrirem a l’estiu, quan la família reial s’hi instal·li com cada agost. És poc probable que hi hagi una foto de reconciliació amb la germana, però si s’acaba filtrant un dinar plegats suposaria un abans i un després en una relació que semblava totalment trencada.