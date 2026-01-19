La notícia de la mort d’Irene, la germana de Sofia de Grècia, el passat dijous 15 de gener va ser un trasbals dins la Zarzuela. Era un secret de domini públic que la princesa grega estava molt malalta feia anys, de fet, els últims mesos la seva activitat pública havia desaparegut i les últimes imatges d’ella es traslladen al passat mes de febrer durant una boda a Atenes. Ha estat aquest cap de setmana quan s’han celebrat els primers actes de comiat d’Irene, primer amb una missa a Madrid i aquest dilluns dia 19 amb el funeral celebrat a Grècia, el seu país natal. En aquests actes s’ha reunit bona part de la família reial espanyola, gairebé del tot, però amb una absència molt destacada.
Les imatges que han anat sortint a la llum mostren l’angoixa i la tristesa de Sofia de Grècia, que ha rebut el suport del seu fill Felip, de Letícia i les seves dues netes, Elionor i Sofia, que han deixat les seves tasques a l’exèrcit i la universitat per estar amb la seva àvia. Però per què el marit de Sofia l’ha deixat sola en el seu pitjor moment? Joan Carles no s’ha presentat en aquests actes royal i ara se sap per què.
Per què Joan Carles no ha estat amb Sofia durant el funeral d’Irene de Grècia?
S’esperava que Joan Carles deixés Abu Dhabi per estar present en el funeral de la germana petita de la seva dona que ha mort als 83 anys, però l’Emèrit sembla que ha preferit quedar-se a casa i fer cas del que diuen els seus metges, que han desaconsellat aquest trasllat. El motiu? “El seu cor està molt delicat”. Aquestes informacions les han donat Susanna Griso en el seu programa i els motius dels experts són que “desaconsellen un viatge tan llarg” perquè després d’aquests desplaçaments “es queda diversos dies malament”. És curiós perquè és habitual veure’l fent viatges a Espanya per complir amb la seva tradició de les regates i en aquest cas no veiem informacions que desaconsellin l’emèrit espanyol perquè no faci aquesta mena de viatges.
En tot cas, fa un any Joan Carles sí que va estar present a Grècia durant el funeral de Constantí de Grècia, el germà de Sofia. Allà se’l va veure amb visibles problemes de mobilitat, traslladat amb cadira de rodes i accedint a la catedral on se celebrava el funeral fent servir un bastó. Ara, en el moment més complicat de la seva dona, no ha estat al costat. El que sí que s’ha vist és a Sofia plorant, totalment desfeta i amb el suport de la seva neta Elionor i la seva nora Letícia al costat.
Un detall que ha passat desapercebut durant el funeral
Ara bé, sembla que hi ha un detall que ha passat desapercebut en el funeral. Segons ha explicat el programa ¡Vaya fama!, durant l’acte celebrat a la catedral ortodoxa de Madrid el cap de setmana, hi hauria una corona de flors blanques amb el nom de l’emèrit al costat del de Sofia de Grècia. Tot i això, des de la revista Semana, recalquen que això forma part “d’un formalisme de la casa reial”, i no pas d’un detall iniciat per Joan Carles. En tot cas, sembla que la més beneficiada haurà estat Letícia, que ha pogut escapar del retrobament més incòmode amb el seu sogre.