Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin van coincidir en l’últim partit del seu fill Pablo. El segon dels quatre nens que van tenir junts és l’únic que s’ha dedicat a l’handbol com el pare i és habitual veure’ls animar-lo des de la grada. Des del divorci, que intenten repartir-se els patits per evitar coincidir… però, en aquesta ocasió, la comunicació va fallar i va veure’s una escena curiosa perquè també va acudir-hi l’Ainhoa Armentia. Veure la germana de Felip de Borbó i l’amant del seu marit en el mateix escenari sempre genera interès a les revistes del cor, és clar.
I la cosa es fa encara més divertida si tenim en compte que la infanta espanyola estava asseguda a la grada com una mare més i, en canvi, al seu exmarit li havien assignat una butaca a la tribuna. Aquella havia de ser una jornada més de suport al jove, però va acabar convertint-se en l’epicentre d’un terratrèmol mediàtic del que s’ha parlat moltíssim en els últims dies.
Per primer vegada des de la confirmació de la separació, el triangle amorós que formen Cristina, Iñaki i Ainhoa coincidia en el mateix espai. A l’aristòcrata no li va fer cap mena de gràcia i, prova d’això, el gest seriós que va mantenir tot el match. I, ara, és el seu entorn qui s’ha pronunciat al respecte en unes declaracions que ha obtingut Monarquía Confidencial. El mitjà especialitzat ha parlat amb alguns dels seus amics, que titllen l’actitud de l’Iñaki com una “provocació“.
Els amics de Cristina de Borbó parlen del “conflicte obert” amb Iñaki Urdangarin
“El que ha fet més mal a la infanta no ha estat la coincidència en si, sinó les formes i el context en què va produir-se“, lamenten. I és que Cristina considera que va patir “una humiliació pública” perquè va veure’s relegada a la grada, com una més, mentre que l’Iñaki gaudia del privilegi de la tribuna d’honor. La cosa és que a ell l’havia convidat el club en reconeixement a la seva trajectòria al Barça. La disparitat del tracte institucional hauria resultat “especilment feridor” per a la infanta.
Persones que la van veure aquel dia asseguren que la tensió es reflectia a la seva cara, amb una serietat “extrema” pel seu “profund desgrat” amb la situació. De fet, aquesta escena seria una nova mostra que en l’exparella ha entrat “en un conficte obert” després de dos anys de cordialitat sobretot des que Iñaki Urdangarin comencés a parlar de la família en la gira pels mitjans que va iniciar per vendre més exemplars de les seves memòries.
Que Ainhoa Armentia també vagi als partits del Pablo s’interpreta, des de l’entorn de Cristina, com un “desafiament directe” a la seva posició. Ara, hi hauria una situació de “ruptura de respecte mutu” si fem cas a aquestes informacions.