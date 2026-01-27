Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia cada vegada es veuen menys i aquesta distància estaria afectant la seva relació, pel que diuen els seus amics, que comencen a parlar de “crisi” quan les revistes del cor pregunten sobre aquesta situació. El primer mitjà que ha parlat, obertament, de problemes en la parella ha estat el digital Vanitatis que arriba a aquesta conclusió després de parlar amb el seu entorn més proper. El problema principal seria, com dèiem, que l’exduc de Palma passi temporades cada cop més llargues a Barcelona perquè és aquí on ha muntat el despatx de coaching amb el que pretén guanyar-se ara la vida. La seva parella, mentrestant, continua lligada a Vitòria perquè és allà on treballa, on viuen els seus fills i on tenen el pis que comparteixen des de fa uns mesos.
“Iñaki té l’oficina a Barcelona i això fa que visqui a distància de la seva parella, una cosa que està passant factura en la relació“, asseguren. S’ha filtrat que parla molt bé de l’Ainhoa en les memòries que publicarà el pròxim febrer, de qui diu que és una part “essencial” del seu present i “tant de bo” del seu futur… Continua mantenint-ho? I és que les seves vides passen per separat, cada vegada més, i tots dos estan totalment centrats en les seves respectives feines.
Ainhoa Amentia i Iñaki Urdangarin, centrats en la feina i no tant en la seva relació
De fet, treuen a la llum que Ainhoa Armentia ha aconseguit un càrrec de més responsabilitat a la constructora on treballa i, això, implica que hagi de treballar presencialment al lloc de feina i que no pugui viatjar amb tanta freqüència a Barcelona per estar amb l’Iñaki. Les diferències vitals i de projecte s’haurien anat acumulant i fonts properes a ells confessen que “sí” que es pot parlar de crisi: “Viuen la seva primera gran crisi de parella, però faran el possible per superar-la”.
Aquests amics diuen, però, que continuen estimant-se i que tenen clar que volen continuar junts. No obstant això, no és fàcil superar un moment “delicat” com aquest. De moment, ella haurà de quedar-se amb les tendres paraules que li dedica al llibre quan Iñaki deixa clar que, amb ella, el món va deixar de “fer-li por” per a tornar a semblar-li “un desafiament emocionant”: “La seva estima i comprensió van ser claus perquè pogués tornar a trobar el camí de la meva reconstrucció”.
El temps dirà si aquest temps separats acaba trencant del tot aquesta història o si, al contrari, acaba enfortint-los i demostrant-los que aquesta és una relació per la qual val la pena lluitar.