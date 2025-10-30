 Pablo Urdangarin: “Als partits m’insulten i diuen coses sobre els meus cognoms”

Pablo Urdangarin continua fent créixer el seu currículum esportiu, que realment l’està fent lluir molt. El fill d’Iñaki i Cristina de Borbó juga a handbol com el pare, ara mateix a l’equip de Granollers després d’unes temporades al Barça. Titular indiscutible i convertit en un dels millors de la plantilla, està a punt de debutar amb la selecció espanyola i la premsa esportiva no fa més que alabar-lo. Ara que els focus l’apunten, ha concedit un parell d’entrevistes que podem aprofitar per conèixer què sent ara que s’ha fet un nom dins d’aquest esport que ha vist a casa des de petit.
Curiosament, a gairebé cada partit acaba sent insultat des de la grada i ara revela per què: “Especialment en els partits més calents, rep alguns insults i em diuen coses sobre els meus cognoms“, denuncia. El noi és conscient d’on ve i no vol que l’afectin les crítiques, però alhora considera indignant que l’ataquin sempre pel mateix. Mai no s’ho ha pres malament, diu en unes declaracions a El Mundo.
Els seus companys també li fan bromes, diu a El País: “Alguna broma m’ha caigut sobre el protocol i com s’han de dirigir a mi. Ara bé, tothom em tracta com un més. Sé que és de bon rotllo i jo els hi retorno. És un pique bo encara que em diuen que soc un enchufat, però després ho demostro al camp”. “Anomenar-me Urdangarin Borbó no l’han perjudicat ni beneficiat. Sé que no puc evitar que hi hagi expectació quan jugo“, diu. Sobretot perquè és habitual que els pares li mostrin suport des de la grada.
Pablo Urdangarin dona detalls de la relació amb Iñaki
I què més ha explicat? Com era d’esperar, li han preguntat pel seu pare. Què diu d’Iñaki Urdangarin? Tot són bones paraules cap a ell: “És el meu psicòleg, pràcticament. Li truco abans de cada partit i m’ajuda molt explicar-li com em sento. Em tranquil·litza molt i m’aconsella que estigui calmat. Ens estimarem sempre“, etziba. Molts creien que la separació dels pares afectaria la seva relació, però ell ho nega.
Pablo Urdangarin va convertir-se, sense voler-ho, en el portaveu de la família quan va saber-se que els pares es divorciarien. Era l’únic que parlava amb la premsa, un noi sense vergonya a les càmeres que ara ha parlat sobre el tema: “Des de petit vaig aprendre a viure amb aquesta atenció, d’igual manera que els meus germans. Tinc records de nen amb la càmera a sobre quan sortia de casa. Al final aprens a com comportar-te a certs moments, què dir o què no dir“.
També ha parlat de Felip de Borbó, el seu tiet, amb qui tindria una relació més propera del que diuen: “Quan ens veiem, em pregunta per com em van les coses. Coneix bé l’esport i parlem sobre això. És el normal”.