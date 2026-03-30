Cristina de Borbó canviarà de residència, tal com s’especulava en aquests últims mesos, però no és Barcelona el destí que tenia en ment quan va entregar les claus del pis que tenia llogat a Ginebra. Ha estat aquesta darrera setmana quan ha fet el trasllat, una marxa que arriba després de més d’una dècada vivint a la ciutat suïssa. De moment, no té una nova seu concreta sinó que sembla que anirà fluint entre diferents destins.
Molts donaven per fet que s’instal·laria a la capital catalana, ja que s’ha comprat un pis al mateix edifici on havia residit en el seu moment amb Iñaki Urdangarin i els fills. Doncs bé, aquí només passarà el temps que ho requereixi la seva feina a la Fundació La Caixa. Des de Vanitatis informen que s’està plantejant viure d’una manera estable a Lisboa, a on viatja molt pel seu càrrec a la Fundació Aga Khan. Ara bé, té altres opcions sobre la taula que no ha descartat.
El trasllat de Cristina de Borbó a Abu Dhabi, paralitzat
Sobta que hagi marxat del pis de Ginebra sense tenir un altre pis, però això els asseguren aquestes fonts. De fet, encara es debat amb quin país escollir. Una altra possibilitat? Traslladar-se a Londres, on viu el seu fill gran, i que queda a prop d’on estudia la filla petita a la Universitat. La seva primera idea, però, era una mica més lluny: Abu Dhabi, on podria conviure amb Joan Carles de Borbó i cuidar-lo en aquests últims anys de la seva vida.
Sembla que tenia al cap fer aquest trasllat cap als Emirats Àrabs, però l’esclat de la guerra a l’Iran ho hauria paralitzat. Mentrestant, pel que els diuen, escollirà Barcelona com a base fins que no se solucioni. De fet, haurien arribat tres camions a Pedralbes en els últims dies amb totes les seves coses. No ha estat ella allà per desfer les caixes, evidentment, ja que els fotògrafs l’han captat a Palma de vacances amb la seva mare. Després, viatjarà a Madrid per passar els dies festius amb el seu fill Miguel.
Al gran pis de Pedralbes que s’ha comprat, un immoble de 400 metres quadrats que ha reformat completament, no hi viurà sola. Tal com va publicar-se fa un temps, el seu fill Pablo s’hi ha instal·lat i la idea és que convisquin durant les temporades que passi ella allà. Unes informacions sobre el futur més immediat de la infanta espanyola que demostren que viu rodejada de luxes i possibilitats.