Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin s’han retrobat, aquest dimecres, en un partit d’handbol del seu fill Pablo. No és gens habitual que això passi, tenint en compte que havien arribat a l’acord que acudirien a partits alterns per tal d’evitar coincidir a la grada. En aquesta ocasió, per un motiu o per un altre, sí que han estat alhora al mateix lloc… però han evitat seure junts o ni tan sols mínimament a prop.
El mal rotllo entre ells és més que evident des que es fes oficial el divorci i, ara, s’ha tornat a demostrar amb els gestos que han fet durant aquest retrobament que els testimonis descriuen com a “molt tens“. És la primera vegada que es veuen després de l’entrevista en català que ha concedit l’exduc de Palma a La 2 Cat, en la qual reconeixia que una de les pitjors seqüeles d’haver estat a la presó havia estat perdre “l’amor de la seva vida”, que havia estat la Cristina. Ell va ser maco, aquí, però sembla que a ella ja no l’enganya.
Què han fet Cristina i Iñaki Urdangarin quan s’han vist al partit d’handbol del fill?
“Aquesta coincidència ha estat marcada per la fredor entre ells“, destaquen els reporters d’Europa Press que van veure’ls en aquest partit. En primer lloc, destaca precisament que volguessin seure a diferents punts de la grada. Ella hauria fet l’impossible per evitar que les càmeres els captessin junts, diuen: “Hi havia molta tensió entre ells i, encara que Iñaki va mirar la Cristina quan va passar pel seu costat, ella ha evitat aixecar el cap“.
En un altre moment, ella l’hauria vist passar “i també ha esquivat trobar-se amb ell” fins al punt que ha preferit deixar soles les seves amigues. A la mitja part, no han pogut evitar creuar-se a la cafeteria i diuen que això ha suposat un abans i un després en la seva actitud: “A la primera part, estaven més seriosos. Després de creuar-se, s’han mostrat més relaxats però tampoc no han aparegut junts en cap moment”.
L’equip del seu fill ha acabat guanyant, però tampoc no han celebrat aquesta victòria com una família feliç. Les càmeres han captat l’Iñaki marxant per la seva banda i Cristina acompanyant el fill cap a casa per una altra.
Pablo Urdangarin parla sobre els pares en una entrevista
Pablo Urdangarin és el net de Joan Carles de Borbó que més parla amb la premsa. Recentment, de fet, ha concedit unes declaracions sobre els seus pares que ara prenen rellevància. Per exemple, ha estat l’únic membre de la família que ha reaccionat a l’entrevista de l’Iñaki. Davant dels micròfons de l’agència GTRES, ha reconegut que va agradar-li “molt” i que també té clar que llegirà les memòries del pare quan surtin publicades: “Vaig veure’l a l’entrevista i va estar bé. És el nostre pare i ens estima molt“.
En un altre moment, ara amb els reporters d’Europa Press, ha alabat la seva figura encara més: “Sempre el tinc al meu costat, sempre, a cada entrenament i a cada partit. M’ajuda moltíssim“. Però no només parla bé del pare, també de la seva mare: “Ella m’ajuda també en els temes fora de l’esport. És la meva millor fan i sempre la veiem a les grades“.