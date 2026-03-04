Cristina de Borbó s’ha comprat un pis a Pedralbes, curiosament al mateix edifici on va conviure durant molts anys amb el seu exmarit. La zona li agrada i no va dubtar-ho quan va sorgir l’oportunitat d’adquirir un dels immobles de 300 metres quadrats que s’havien quedat buits. Quan va filtrar-se a la premsa que havia fet aquesta compra, no quedava clar si realment volia traslladar-se a la capital catalana una altra vegada o si volia fer-ne negoci. Doncs cap de les dues opcions, pel que sembla, sinó que serà un dels seus fills qui hi visqui.
El diari digital Vanitatis ha pogut saber que Pablo Urdangarin ha començat a viure en aquest pis de la mare, ja que aquesta mateixa setmana se l’ha vist fent-hi el trasllat. Ell ja vivia a Barcelona des de feia temps, però vivia de lloguer a casa d’uns amics de la mare i, d’aquesta manera, pot tenir el seu propi espai. L’únic dels quatre fills que s’ha dedicat a l’handbol com Iñaki juga a l’equip de Granollers, però compartia pis amb uns amics canaris. Ara que residirà a casa de la mare, podrà “estalviar una mica”. I això que insisteix que els amics aquests li deixaven un lloguer “simbòlic”. Com si sabés què és no arribar a finals de mes…
Pablo Urdangarin ja té casa nova a Pedralbes
Els fotògrafs han captat Cristina a l’antic pis de Pablo, on ella dormia sempre que el visitava a Barcelona. Ara que han acabat les obres al seu pis, no sense retard, la reforma ja estaria completa i també l’haurien amueblat del tot. La idea és que, com dèiem, el noi s’hi acabi d’instal·lar en els pròxims dies i que ella tingui una habitació per a les moltes escapades que fa a la capital catalana.
“A poc a poc, anirà allargant les seves estades a Barcelona fins que, algun dia, s’instal·li aquí de forma definitiva”, asseguren. No té data i aquestes fonts properes insisteixen que no serà a curt termini. No obstant això, sí que seria la seva idea acabar deixant Ginebra.
El pis consta de 273 metres quadrats, distribuïts en cinc habitacions i quatre lavabos. Amb jardí i tots els luxes imaginables, amb la reforma hauria guanyat encara més una propietat que deu haver-li costat un munt de diners. Pablo hi viurà sol, així que tindrà tot un munt d’espai per convidar amics i també la seva parella amb qui manté una relació consolidada des de fa anys. De moment, dubte resolt amb les intencions d’aquesta última inversió de Cristina.