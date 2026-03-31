Aitana Bonmatí, també empresària: el negoci que ha muntat a Barcelona
Jennifer Navarro
31/03/2026 10:57

Aitana Bonmatí s’ha fet d’or com a jugadora del Barça, una superestrella del futbol femení que ara invertirà part del que ha guanyat als terrenys de joc en un negoci que no hi té res a veure. D’aquesta manera, segueix els passos de molts companys de professió que aprofiten els milions d’euros que els paguen per preparar una jubilació amb tranquil·litat i altres entrades d’ingressos. En el seu cas, ha optat per crear una societat dedicada al sector immobiliari. La futbolista de Sant Pere de Ribes és l’administradora única de XIV Legacy S. L., informen alguns diaris econòmics, una empresa nova que s’ha inscrit recentment en el Registre Mercantil.

S’assegura que aquesta empresa gestionarà el seu patrimoni i, a més a més, diversos projectes empresarials. L’objecte social de l’empresa? “Adquirir, comprar, vendre, administrar, gestionar i explotar l’arrendament no financer i els béns immobles rústics i urbans”. Queda més que clar que vol dedicar-se a comprar pisos i cases per fer-ne negoci, una bona idea que pot permetre-li ampliar encara més el seu patrimoni. La primera adquisició que ha fet es tracta d’un pis en una zona molt privilegiada de Barcelona.

On té la seu social l’empresa de l’Aitana Bonmatí?

Allà en la intersecció entre el carrer Muntaner i el Carrer Calaf es troba el pis que hauria adquirit com la primera d’aquestes compres, allà on té la seu social l’empresa. D’aquesta manera, se suma al capital social d’una empresa que ha donat d’alta amb 5.000 €. Mentre es recupera de la seva lesió, aprofita per gestionar uns negocis en els que confia que podrà dedicar-se plenament quan deixi el futbol. Mentrestant, compaginarà una cosa i una altra. Un altre negoci entre mans? L’empresa familiar d’ulleres de sol que va crear fa un parell d’anys, on ha donat feina a una tieta i també a la seva cosina.

Als 28 anys, opta per diversificar uns ingressos que li permetrà estar encara més tranquil·la de cara al seu futur. Cal destacar que, des de fa uns anys, Aitana s’ha convertit en una de les jugadores de futbol millor pagades del món i també rep diners dels seus contractes publicitaris amb marques de primer nivell com Nike. Una futbolista que amplia els seus negocis, que augmenta els seus diners i que se suma a una tendència creixent entre els famosos que proven sort en el sector immobiliari com a una nova via d’entrada d’ingressos.

