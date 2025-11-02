Rosalía s’ha convertit en una de les artistes més exitoses a escala mundial, una estrella amb les butxaques ben plenes com molts poden imaginar-se. Ara que tothom parla d’ella per la publicació del primer tema del seu nou disc, Lux, surten a la llum detalls del seu patrimoni milionari. S’ha sabut, per exemple, com és i on es troba exactament el pis en el qual s’allotja quan passa uns dies a Barcelona. La sorpresa? No és a la zona alta, sinó al Poblenou.
L’artista no ha perdut el vincle amb Catalunya, encara que visqui des de fa un temps entre Los Angeles i Miami. Quan viatja a la seva terra, es queda a dormir a la casa que ha adquirit en una antiga nau industrial que han reconvertit en una finca unifamiliar de 117 metres quadrats. Es troba en un dels carrers més tranquils del barri, diuen a Vanitatis, que destaquen el disseny contemporani i el passat industrial de l’immoble.
La propietat té els sostres alts, bigues metàl·liques i uns finestrals molt grans. Tot això, present des del seu passat industrial, combinat amb els tons neutres i les línies pures que marquen l’interiorisme que hauria escollit. Amb terrassa i finestres industrials, aquest seria l’espai ideal -i molt lluminós- que ha trobat per descansar i també inspirar-se.
Així és l’altra casa que té Rosalía a Miami
Aquesta no és l’única propietat de Rosalía, com dèiem. A Miami, on acudeix a gravar les seves cançons, també compta amb un refugi ben car. Idealista, el portal especialitzat en el mercat immobiliari, explica que va trobar una finca espectacular durant la pandèmia i que allà va passar els pitjors mesos del 2020. Es tracta d’una casa ubicada a primera línia d’aigua amb 200 metres quadrats distribuïts en una única planta.
Amb tres habitacions i tres lavabos, el seu interior era de disseny amb una decoració moderna i acollidora. El punt fort? Una piscina rectangular i un munt de vegetació al voltant, així com un embarcador privat. La façana, blanca i revestida de taules de fusta, compta amb pedres grans i també palmeres al voltant. Una finca increïble que l’hauria captivat, és clar.