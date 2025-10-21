El gran misteri de l’any està resolt. Feia anys que els fans de Rosalía esperaven ansiosos les seves novetats musicals, si més no, la catalana no havia publicat un àlbum des del llançament de Motomami l’any 2022. L’artista catalana més internacional ho ha tornat a fer al més pur estil Rosalía. Els fans sabien que aquest dilluns dia 20 d’octubre alguna cosa passaria perquè la cantant havia anunciat a través de les xarxes socials que hi hauria un LIVE, un vídeo en directe, a través de TikTok.
Això si, les xarxes socials s’han avançat a la catalana perquè estona abans de l’inici de la retransmissió, sortia a la llum un cartell promocional a Nova York amb el títol i la data de publicació del disc: es dirà Lux i sortirà a la llum el pròxim 7 de novembre. La bogeria i l’eufòria per aquesta notícia han acompanyat l’artista, que ha encès les xarxes amb la seva retransmissió en directe en què se la podia veure maquillant-se i arreglant-se amb el seu equip i la seva germana Pili, abans de posar rumb cap a la zona de Callao, en ple centre de Madrid.
Una retransmissió frustrada, Rosalía conductora i fans col·lapsant el centre de Madrid
Malgrat que havia expressat la seva indignació en directe per la filtració del cartell promocional de Times Square a través d’X (abans Twitter), es notava que Rosalía no deixaria ningú indiferent amb el seu reveal a Madrid. El vídeo a TikTok començava puntual a les 20:45, moment en què els fans podien veure la jove catalana maquillant-se, triant l’outfit per a l’ocasió i mostrant el seu nou pentinat, dues ratlles tenyides de color daurat a la part superior dels cabells simulant un halo. Un element, per cert, molt lligat amb l’estètica del nou disc, Lux, en què se la pot veure vestida de color blanc i amb una mena de còfia de monja.
Després de tenir-ho tot preparat, Rosalía ha agafat el cotxe i s’ha dirigit cap a Callao, tot retransmès en rigorós directe. El problema, però, és que durant la conducció han sortit imatges de les persones dins el cotxe fumant, i l’aplicació els ha tallat el directe. Poc després, els fans s’han connectat a la retransmissió des d’Instagram. Allà s’ha vist Rosalía conduint a tota velocitat, amb un rosari penjant del retrovisor, rients i saludant les persones i els conductors que es trobava per la carretera.
rosalia conduciendo a toda hostia por madrid con el rosario colgando del retrovisor, mozart de fondo, parándose al lado del otro coche para quejarse de que no le dejan pisarle como si estuviera en el circuito de monza …… absoluto cine pic.twitter.com/FmPBDsSMn1— natalia (@DAMIANISM0) October 20, 2025
El centre de Madrid es col·lapsa de fans esperant l’artista
Més enllà de l’eufòria que ha despertat un dels anuncis més esperats de l’any, la seva estratègia de promoció també ha generat comentaris negatius i molta expectació entre els fans que s’han acostat al centre de Madrid on s’havien instal·lat unes pantalles amb el compte enrere sense cap mena d’informació addicional. Allà, centenars de persones han vist com s’il·luminaven les pantalles amb un rellotge fent un compte enrere i després apareixia el cartell amb la imatge del nou disc i la data de publicació. El més boig de tot plegat? Rosalía ha sortit del cotxe que estava conduint i ha començat a córrer per Callao envoltada de fans desfermats intentant aconseguir una foto amb l’artista del moment.
Rosalía corriendo por los alrededores de la Plaza del Callao en Madrid perseguida por una ola de fans pic.twitter.com/IVuOFh6yfE— ♱rafa.vt♱ || LUX COMING SOON (@rafaa_vt) October 20, 2025
Les imatges de la plaça eren molt boges, centenars de persones aplegades per veure si la catalana actuaria o no, esperant notícies en un dels anuncis més surrealistes i bojos de Rosalía. Ara per ara, l’expectació és màxima tot i que caldrà esperar una mica per poder descobrir les cançons que han preparat i com sonen les col·laboracions amb artistes com Björk, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz, l’Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor.