Qui no ha sentit a parlar de Rosalía aquests dies? L’artista catalana és el nom del moment després de la publicació de Lux, el seu quart àlbum d’estudi. Fins i tot el Polònia ha dedicat un sketch divertidíssim a la febre per Rosalía, convertit ben bé en un malson interminable perquè tothom ha estat parlant sobre ella i la seva música. L’anunci més boig de la història amb una gimcana pel centre de Madrid, un vídeo en directe a TikTok que va provocar el col·lapse de la plaça de Callao, la filtració completa del disc a diversos canals hores abans de l’estrena oficial… La nova era musical de Rosalía ha revolucionat els fans que ara van paint els temes de Lux, una etapa plena d’espiritualitat, creença en Déu, fe, misticisme i una feina de tres anys que ha posat molt nerviosos els seguidors de l’artista catalana, que esperaven assedegats les novetats musicals.
Rosalía obre l’àlbum i mostra les imatges darrere de ‘Lux’
Unes setmanes després de la publicació oficial de Lux i de passar per diverses entrevistes que han donat molt joc, Rosalía ha mostrat alguns detalls més. Després de la seva la confessió sobre el celibat a La Revuelta i l’actuació viral de La Perla al late show més famós dels Estats Units, Rosalía ha obert l’àlbum personal d’aquest viatge de tres anys per crear les 18 cançons que formen part del disc. Molts temes, 13 idiomes i una proposta conceptual que no té res a veure amb el que havia fet abans. Per tant, quins secrets amaga Lux? A través de les xarxes socials, l’artista de Sant Esteve Sesrovires ha publicat algunes imatges molt curioses del procés creatiu.
“Ara que ja ha sortit LUX m’agradaria compartir com d’agraïda que estic a la vida per haver pogut dedicar els meus tres últims anys a la creació d’aquest àlbum”, ha escrit la intèrpret de Berghain en un post al seu perfil d’Instagram amb un carrusel de fotos a l’estudi, una pissarra amb els noms de les cançons o un selfie d’ella mateixa plorant.
“No puc estar més agraïda a tots i cadascun dels quals heu format part d’això fent possible que aquest disc existeixi. Gràcies a Déu, a tots els que m’han ensenyat al llarg d’aquests anys, a totes les dones que m’han inspirat i al món sencer per rebre’l així!”, escriu Rosalía en la publicació.
Quan sortirà a la llum la gira de concert?
Després de la publicació de Lux, la gran incògnita que es fan els seguidors de Rosalía és: quan hi haurà gira? L’expectació és màxima i les xarxes socials estan plenes de rumors, teories i informacions creuades sobre dates i preus d’unes entrades que encara no s’han publicat de manera oficial. Alguns portals de fans de Rosalía havien publicat a X (abans Twitter) que les dates del tour sortirien a la llum el passat dilluns dia 17, tot i que al final això no va succeir. Segons ha publicat La Vanguardia fa unes hores, el Palau Sant Jordi acollirà un dels concerts de la gira. Tot això arriba després de la difusió d’unes imatges en què Ticketmaster havia anunciat un concert de la gira a Orlando, Estats Units, el pròxim mes de juny, i després eliminés aquesta informació. Les filtracions continuen marcant l’actualitat de Rosalía a l’espera de saber quines ciutats acolliran la gira més esperada de la cantant.