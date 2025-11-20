¿Quién no ha oído hablar de Rosalía estos días? La artista catalana es el nombre del momento tras la publicación de Lux, su cuarto álbum de estudio. Incluso el Polònia ha dedicado un sketch divertidísimo a la fiebre por Rosalía, convertido casi en una pesadilla interminable porque todo el mundo ha estado hablando sobre ella y su música. El anuncio más loco de la historia con una gimcana por el centro de Madrid, un vídeo en directo en TikTok que provocó el colapso de la plaza de Callao, la filtración completa del disco en varios canales horas antes del estreno oficial… La nueva era musical de Rosalía ha revolucionado a los fans que ahora van asimilando los temas de Lux, una etapa llena de espiritualidad, creencia en Dios, fe, misticismo y un trabajo de tres años que ha puesto muy nerviosos a los seguidores de la artista catalana, que esperaban sedientos las novedades musicales.

Rosalía abre el álbum y muestra las imágenes detrás de ‘Lux’

Unas semanas después de la publicación oficial de Lux y de pasar por varias entrevistas que han dado mucho juego, Rosalía ha mostrado algunos detalles más. Tras su confesión sobre el celibato en La Revuelta y la actuación viral de La Perla en el late show más famoso de Estados Unidos, Rosalía ha abierto el álbum personal de este viaje de tres años para crear las 18 canciones que forman parte del disco. Muchos temas, 13 idiomas y una propuesta conceptual que no tiene nada que ver con lo que había hecho antes. Entonces, ¿qué secretos esconde Lux? A través de las redes sociales, la artista de Sant Esteve Sesrovires ha publicado algunas imágenes muy curiosas del proceso creativo.

«Ahora que ya ha salido LUX me gustaría compartir lo agradecida que estoy a la vida por haber podido dedicar mis tres últimos años a la creación de este álbum», ha escrito la intérprete de Berghain en un post en su perfil de Instagram con un carrusel de fotos en el estudio, una pizarra con los nombres de las canciones o un selfie de ella misma llorando.

Rosalía muestra las imágenes de la creación de ‘Lux’ | Instagram

Rosalía en el estudio produciendo su nuevo disco | Instagram

«No puedo estar más agradecida a todos y cada uno de los que habéis formado parte de esto haciendo posible que este disco exista. ¡Gracias a Dios, a todos los que me han enseñado a lo largo de estos años, a todas las mujeres que me han inspirado y al mundo entero por recibirlo así!», escribe Rosalía en la publicación.

¿Cuándo saldrá a la luz la gira de conciertos?

Tras la publicación de Lux, la gran incógnita que se hacen los seguidores de Rosalía es: ¿cuándo habrá gira? La expectación es máxima y las redes sociales están llenas de rumores, teorías e informaciones cruzadas sobre fechas y precios de unas entradas que aún no se han publicado de manera oficial. Algunos portales de fans de Rosalía habían publicado en X (antes Twitter) que las fechas del tour saldrían a la luz el pasado lunes día 17, aunque al final eso no sucedió. Según ha publicado La Vanguardia hace unas horas, el Palau Sant Jordi acogerá uno de los conciertos de la gira. Todo esto llega tras la difusión de unas imágenes en las que Ticketmaster había anunciado un concierto de la gira en Orlando, Estados Unidos, el próximo mes de junio, y después eliminó esa información. Las filtraciones continúan marcando la actualidad de Rosalía a la espera de saber qué ciudades acogerán la gira más esperada de la cantante.