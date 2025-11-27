Rosalía convierte en oro todo lo que toca, un superpoder del cual son bien conscientes los medios de comunicación. Las noticias sobre ella funcionan, ahora que todo el mundo está loco con ella, y por eso no se deja de hablar de ella. La última información que se había publicado sobre ella tenía que ver con su patrimonio, ya que se había asegurado que se había comprado una casa en Poblenou que había convertido en su refugio para las épocas que pasa en la capital catalana. Se sabía que se encontraba dentro de una antigua nave industrial rehabilitada en una de las calles más tranquilas del barrio, una unifamiliar de 117 metros cuadrados con techos altos, vigas metálicas y grandes ventanales. Pues bien, ahora resulta que esto era una fake news.

Así lo asegura el diario Ara, que ha podido hablar con uno de los arquitectos de este inmueble: «Me ha sorprendido, pero es muy gracioso. Este es claramente nuestro proyecto, con un poco de información inventada, porque Rosalía no vive allí«. Alejandro Varangot explica que esta descripción detallada de la casa encaja perfectamente, con el barrio y el tamaño exacto, con el proyecto que realizó con su socio Gaston Capandeguy. Sorprendentemente, este era su trabajo final del posgrado de interiorismo que cursaron en Elisava: «Teníamos que hacer una casa para un cliente ficticio, que era Rosalía, y ganamos un premio al mejor trabajo final«.

¿Y cómo se pasó de este trabajo universitario a las decenas de noticias que daban por hecho que Rosalía se había comprado esta casa? Él mismo explica que la revista Neo2 se hizo eco de este premio y publicó un artículo. Allí se dejaba claro que la cantante era la clienta ficticia, pero esta parte de la información fue omitida en las siguientes noticias: «¡Ojalá estas noticias fueran reales y que hubiésemos hecho la casa a Rosalía!«, ha soltado divertido el arquitecto.

Rosalía no tiene una casa en Poblenou, después de todo | YouTube

La casa ficticia de Rosalía en Poblenou, todo un éxito de visitas

El diario ha hablado con un consultor especialista en posicionamiento de webs en los buscadores, quien confirma que efectivamente la noticia de la casa ficticia de Rosalía en Poblenou se convirtió en una tendencia al alza a principios de noviembre: «Hubo un pico de búsquedas sobre esta casa y también se empezaron a publicar noticias que hablaban de ella y que interesaron a los lectores. Rosalía acababa de sacar el disco Lux y casi cualquier noticia que hablara de ella generaba interés», reflexionan.

Queda claro que, sea información cierta o falsa, todo lo que tenga que ver con ella funciona. Resulta que, después de todo, la artista no tiene un refugio en Poblenou… así que, realmente, no se sabe dónde duerme cuando pasa unos días en Barcelona. Después de esta revelación, habrá que investigar más para averiguar qué pisos tiene en la ciudad y qué movimientos hace siempre que viene.