Rosalía converteix en or tot el que toca, un superpoder del qual són ben conscients els mitjans de comunicació. Les notícies sobre ella funcionen, ara que tothom va boig amb ella, i per això no para de parlar-se’n. L’última informació que s’havia publicat sobre ella tenia a veure amb el seu patrimoni, ja que s’havia assegurat que s’havia comprat una casa al Poblenou que havia convertit en el seu refugi per a les èpoques que passa a la capital catalana. Se sabia que es trobava a dins d’una antiga nau industrial rehabilitada en un dels carrers més tranquils del barri, una unifamiliar de 117 metres quadrats amb sostres alts, bigues metàl·liques i finestrals molt grans. Doncs bé, ara resulta que aquesta era una fake news.
Així ho assegura el diari Ara, que ha pogut parlar amb un dels arquitectes d’aquest immoble: “M’ha sorprès, però és molt graciós. Aquest és clarament el nostre projecte, amb una mica d’informació inventada, perquè Rosalía no viu allà“. L’Alejandro Varangot explica que aquesta descripció detallada de la casa encaixa perfectament, amb el barri i la mida exacta, amb el projecte que va fer amb el seu soci Gaston Capandeguy. Sorprenentment, aquest era el seu treball final del postgrau d’interiorisme que van cursar a l’Elisava: “Havíem de fer una casa per a un client fictici, que era Rosalía, i vam guanyar un premi al millor treball final“.
I com va passar-se d’aquest treball universitari a les desenes de notícies que donaven per fet que Rosalía s’havia comprat aquesta casa? Ell mateix explica que la revista Neo2 va fer-se ressò d’aquest premi i va publicar-ne un article. Allà es deixava clar que la cantant era la clienta fíctica, però aquesta part de la informació va ser obviada en les següents notícies: “Tant de bo aquestes notícies fossin reals i que haguéssim fet la casa a Rosalía!“, ha deixat anar divertit l’arquitecte.
La casa fictícia de Rosalía al Poblenou, tot un èxit de visites
El diari ha parlat amb un consultor especialista en posicionament de webs als cercadors, qui confirma que efectivament la notícia de la casa fictícia de Rosalía al Poblenou va convertir-se en una tendència a l’alça a principis de novembre: “Hi va haver un pic de cerques sobre aquesta casa i també es van començar a publicar notícies que en parlaven i que van interessar als lectors. Rosalía acabava de treure el disc Lux i gairebé qualsevol notícia que en parlés generava interès”, reflexionen.
Queda clar que, sigui informació certa o falsa, tot el que tingui a veure amb ella funciona. Resulta que, després de tot, l’artista no té un refugi al Poblenou… així que, realment, no se sap on dorm quan passa uns dies a Barcelona. Després d’aquesta revelació, caldrà investigar més per esbrinar quins pisos té a la ciutat i quins moviments fa sempre que ve.