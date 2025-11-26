El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Qui és qui al cercle de Rosalía: dones, models i empresàries
Jennifer Navarro
26/11/2025 09:58

Rosalía continua triomfant a la música i més que mai. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha fet història i el gran èxit del seu últim disc, Lux, així ho demostra. Veure que tothom parla de tu, que t’alaben, t’idolatren i et persegueixen pot fer que acabis perdent el cap. En el seu cas, a les entrevistes sempre se la veu centrada i sense que la fama li hagi fet apujar massa els fums. Les qui l’ajuden a mantenir els peus a terra són dues dones, principalment, la mare i la germana. Elles són les protectores de l’artista, el centre del seu nucli més dur que l’ajuden a gestionar la carrera i també la fama.

Pilar Tobella i la germana gran, la Pili, són la seva ombra. La mare va ser la seva gran descobridora, ja que va adonar-se de seguida que podia tenir talent per a la música i la va apuntar a una acadèmia quan només tenia 10 anys. Ara bé, abans havia estat el pare qui havia sospitat que podria dedicar-s’hi. Va ser en un dinar familiar, ha explicat ella mateixa, quan va demanar-li que cantés alguna cosa davant de tots. Quan va obrir els ulls, va veure que tots estaven plorant. El temps va anar passant i també el seu reconeixement, fins al punt que Pilar va decidir deixar la seva feina de subdirectora comercial per poder centrar-se en la carrera de la filla. Va posar-s’hi al capdavant i, encara avui, és ella qui gestiona els ingressos i els contractes de la seva estrella.

I la germana gran, quin paper té en aquest entramat familiar? La Pili -o Daikiri, com tots la coneixen- és l’estilista i directora creativa de Rosalía. Darrere de les ungles llargues i els seus looks hi ha la ment de la germana gran, la creadora d’una estètica que ha fet reconeixible la cantant des dels seus inicis. Sempre al seu costat, la veiem als concerts i també a les gravacions de les cançons. Mare soltera des del 2012, la noia està bolcada en el seu petit Genís a qui totes dues adoren.

Què ha explicat Rosalía en el programa de Jimmy Fallon? | YouTube
Qui són les dones més importants del cercle de Rosalía? | YouTube

Qui és Loli Bahia, la nova millor amiga de Rosalía?

Darrerament, no fem més que veure a Rosalía acompanyada d’una misteriosa noia a qui avui hem pogut posar nom. Ens referim a Loli Bahia, una model algeriana de 23 anys que s’ha convertit en una de les seves grans confidents. I d’on ha sortit? A ella la va conèixer a les desfilades de la Setmana de la Moda de París, a on veiem la cantant com a convidada des de fa uns quants anys. La supermodel, que va estudiar música clàssica i toca un parell d’instruments, hauria connectat amb Rosalía des del primer moment en què van parlar. Les han vist juntes als concerts de Lady Gaga, ella l’ha ajudat a la part de l’àrab de la cançó La Yugular i últimament no se separen perquè les han vist a Madrid però també a París.

A la catalana l’hem vist envoltada de moltes famoses, en els últims temps, com l’actriu Hunter Schafer, Lisa Blackpink, Lola Lolita, Kylie Jenner… Una llista d’estrelles que demostra que Rosalía ha entrat, de ple, al star-system més internacional.

Rosalía

